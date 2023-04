Pont de maig complicat: vaga de pilots a Air Europa a principi de mes

Sepla ha anunciat aquest dimecres la convocatòria d'unaen totes les seves bases i centres de treball de. Els pilots denuncien que la direcció de la companyia "està, disfressant com a propostes el que suposa una pèrdua real dels drets laborals adquirits en el IV Conveni Col·lectiu".En un comunicat, el sindicat afirma queper l'empresa i asseguren que "cedir a les pressions dels directius" s'hauria traduït en "pitjors condicions laborals i salarials a curt i mitjà termini" i una "amb el futur professional i personal del col·lectiu de pilots".El sindicat també apel·la al seu, com per exemple en els ERTO durant la pandèmia, i la seva "responsabilitat amb la pau social" ja que no s'ha convocat cap vaga des del 2011. "El que no permetrà el col·lectiu és unaque busca", apunta en un comunicat. "Contra els usuaris,d'avió en l'últim any i contra els treballadors amb imposicions arbitràries i", ha afegit.D'altra banda, Sepla ha lamentat que en la darrera reunió amb els directius d'Air Europa per intentar evitar la convocatòria de vaga amb la mediació del Sistema Interconfederal i Mediació i Arbitratge (SIMA) s'hagi optat per "laamenaçant i desqualificant els pilots en lloc de buscar un punt d'entesa entre les dues parts".Per últim, el sindicat reclama a l'empresa que la convocatòria de vaga "no serveixi com a excusa per coaccionar i pressionar els seus treballadors". En aquest sentit, afirmen que assegura que ja s'ha produït amb una circular enviada per la direcció empresarial als seus treballadors.

