De Tatxo Benet a Víctor Font: els 150 noms que exhibeixen suport a la candidatura de Trias

La candidatura deexhibeix múscul entre la societat civil. Fins ade diferents àmbits han fet el pas de mostrar el seu suport al projecte de l'exalcalde de cara als pròxims comicis municipals de Barcelona . Entre els noms més destacats que s'han adherit al projecte de Trias hi ha, l'impulsor i propietari parcial del gegant de l'audiovisual Mediapro, o, fundador del diari Ara i candidat a la presidència del Barça a les darreres eleccions.La llista -que també inclou figures com la del doctor, l'exconseller, l'escriptor, la dibuixant, la periodista, l'escriptor, l'empresario l'entrenadora olímpica- aplega els suports a un manifest anomenat "Xavier Trias, confiem en tu". En el text s'assegura que a la capital catalana els últims anys "les coses no han anat bé" i la situa en un estat de "degradació". En aquesta línia, es reivindica la necessitat d'un "canvi" i es lloa el candidat de Junts, a qui se li atribueixcom a pal de paller per "revertir" l'actual esquema de ciutat.Els suports fets públics també deixen un parell de particularitats. Una d'elles és que inclouen entre les primeres posicions el nom de la restauradora, qui en les eleccions anteriors. Ara, malgrat que el candidat republicà torna a presentar-se, la cuinera s'ha decantat per Trias i fins i tot ha participat a l'acte de presentació del manifest. Parellada ha llegit el text en veu alta juntament amb l'editora i directora de la llibreria ONA, Iolanda Batallé, el poeta i promotor cultural Àlex Susanna i el també excandidat de Junts a les darreres eleccions municipals, Joaquim Forn.Una altra curiositat del manifest és que almenys en aquesta primera versió -que encara podrà sumar adhesions pròximament-, qui va ser posicionat com a possible figura decisiva en el projecte de Junts a Barcelona per a les properes eleccions. S'hi troben nombroses figures de la societat civil que s'han significat en política d'una manera o una altra anteriorment, així com una trentena de signants vinculats a la medicina, però Argimon no hi consta. Fonts de la candidatura detallen que tampoc no se li ha demanat aquest pas, entenent que ha fet un pas per allunyar-se de la política, en haver desembarcat a finals de l'any passat a la Fundació Pasqual Maragall.

