Amazon compra «Operación Triunfo» i prepara una nova edició només digital

Salta la bomba en un dels formats més icònics de la televisió.ha comprat el format d'i prepara una nova edició només digital, completament emesa a través de streaming, i que s'estrenarà entre finals del 2023 i inicis del 2024. Tal com ha avançat, es posaria fi a l'emissió del talent show per laconvencional.La compra dels drets d'Operación Triunfo l'ha exercida la plataforma Amazon-a falta de saber si, de la mateixa empresa, hi tindrà algun paper-, que preveu emetre lesde manera setmanal i també comptar amb unen el qual es pugui veure el dia a dia dels concursants, com ja passava en les últimes edicions.El mític format creat a l'Estat pels productors catalans Josep Maria Mainat i Toni Cruz es va estrenar l'any 2001 i ha viscut dues etapes a Televisió Espanyola i una a Telecinco. El 2017, després d'anys al calaix, el programa va tornar a la televisió pública de l'Estat amb l'edició que va guanyari en què van participar els catalansLlavors, es van celebrar dues edicions més fins al 2020, i ara RTVE no tenia intenció de renovar el programa seguirà sent la productora encarregada del format i, de fet, ja havien obert la porta a traslladar-lo al món d'internet si cap emissora volia recuperar-ne les emissions. Malgrat que hi va haver interès, no serà nini Movistar Plus, sinó Amazon.

