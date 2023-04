Aquest és el millor cafè molt que pots comprar, segons l'OCU

El millor cafè del mercat és de l'Alcampo

Si sou dels que us agrada el cafè de veritat , agafeu paper i bolígraf perquè això us interessarà. Hi ha gent que pren cafè per passar el dia amb un mínim d'energia, és a dir per supervivència, d'altres ho fan perquè els hi encanta el seu gust, és a dir, per. A aquests últims, és a dir, a vosaltres, és difícil intentar enganyar-vos amb un mal cafè.El cert és que n'hi ha de moltes varietats i a cadascun li agradarà una diferent, però sí que és cert que hi ha una sèrie de. Les ha analitzat pràcticament totes en un nou estudi l'Organització de Consumidors i Usuaris (), que ha elaborat uncafès molts del mercat espanyol -una de les varietats més demandades-. Els resultats et sorprendran.de l'OCU ha estat descobrir quina marca de cafè té més qualitat, quina ofereix el millor preu i quina aporta més cafeïna, entre altres dades d'interès. De mostra, ha agafat 25 cafès i d'aquests tres han aconseguit la millor puntuació per la seva relació qualitat-preu. Pot ser que tu ja hagis trobat la marca que t'agrada i la vagis a buscar directament al supermercat, o potser ets d'aquells a què els agrada que els sorprenguin i van variant de marca cada cert temps. Sigui com sigui, aquesta informació pot ser del teu interès...Per a l'Organització de Consumidors i Usuaris el millor cafè del mercat és de marca blanca, concretament de l'Alcampo, i. Es tracta de cafè molt mescla d'Auchan, té un total de 77 punts i val 5,80 euros/kg. Els altres dos considerats com a Compra Mestra i que completen el pòdium són el cafè molt natural de, amb 76 punts i un preu de 5,44 euros/kg, i el cafè molt mescla de Markus (), amb 74 punts i un preu de 5,96 euros/kg, que completa el podi.Tot seguit, a un preu bastant més elevat, trobem els cafès d'aquestes tres marques que també tenen unes puntuacions excel·lents. En quart lloc, es posiciona el cafè molt crema de gust clàssic de, amb 81 punts i a un preu de 12,48 euros/kg, el cafè molt mescla de, amb 79 punts i un preu de 12,38 euros/kg, i el cafè molt de torrat natural de Cafès, amb 78 punts i un preu de 12,40 euros/kg.

