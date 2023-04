Joan Carles I torna a Sanxenxo en la segona visita a l'Estat des que va fugir a Abu Dhabi

El rei emèrit ha aterrat aquest dimecres aprovinent deen el que serà la segona visita a l'Estat des que va marxar aarran dels escàndols de corrupció que l'esquitxen. Joan Carles I es desplaçarà a Sanxenxo per assistir a les regates de vela. L'exmonarca ja va viatjar a aquesta localitat gallega fa gairebé un any amb motiu del. El govern espanyol ha emmarcat la visita en "l'àmbit privat" de l'exmonarca.En un vol privat procedent des de la capital del on va anar aquest dimarts a veure el partit de Champions League entre el Chelsea i el Reial Madrid , l'emèrit ha arribat a Galícia minuts abans de les 14 hores d'aquest migdia. Ha baixat pel seu propi peu de l'avió, ajudat per un bastó, i a la pista l'esperava el seu amic personal. Participarà amb el vaixella la competició de vela.Un viatge que ha generat "malestar" a la, segons fonts consultades per Europa Press, ja que s'haurien assabentat pels mitjans de comunicació dels plans de l'emèrit. A laconsideren particularment "inoportú" que la visita es produeixi en aquests moments atesa la proximitat de les eleccions municipals i, per tant, en període preelectoral, encara que reconeixen que es tracta d'una decisió personal.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor