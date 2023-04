​Lactium: formatges artesans catalans que mariden amb cultura

1. Quan i on se celebra Lactium?

2. Per què s'ha avançat? Coincidirà a partir d'ara sempre amb Sant Jordi?

3. El formatge i la cultura mariden?

4. Per què es busca el millor pastís de formatge català?

5. I quina relació té Lactium amb sequera i incendis forestals?

Vic acollirà aquest cap de setmana Lactium , la gran festa del. Una edició que s'avança a l'abril, però que manté l'emplaçament que s'ha consolidat tan bé els darrers anys: elde la capital d'Osona. Hi haurà una, 150 referències, premi al, el Txis Bar i una desena d'activitats a l'Aula del Formatge Bonpreu i Esclat.Quins horaris té Lactium 2023? Per què s'ha avançat? Quina relació tenen formatge i cultura?, una de les ànimes de l'organització, ens respon aquestes i altressobre l'esdeveniment. Lactium se celebra enguany eli el. S'ha avançat en el calendari, però es manté l'emplaçament que s'ha consolidat les darreres edicions: el parc Jaume Balmes de Vic.Lactium va “redescobrir” el parc Jaume Balmes, considerat la “” per aquesta fira, com demostra una mitjana d'estada dels visitants de tres hores. Tanmateix, els plataners d'aquest espai deixaven borrissol al maig, fet que s'ha volgut evitar. En aquesta ocasiói –22 i 23 d'abril-, una coincidència amb roses i llibres que difícilment es produirà els anys vinents.Sí, perquè el, però també territori, paisatge, biodiversitat, patrimoni... Uns maridatges que tenyiran Lactium i que seran especialment protagonistes a l' Aula del Formatge Bonpreu i Esclat . S'han programat una–de pagament- de tota mena.Isaac Gelabert, un dels organitzadors de la fira, destaca en aquest vessant més cultural la Crucigalactium, que relacionenamb els coneguts divulgadors Maria Nicolau i Pau Vidal. També l'“amics per sempre” entrecoincidint amb el 25è aniversari del Festival Jazz Vic o el Carmina Caseus, un tast de formatges en el marc d'unEnguany no s'ha organitzat el premi al millor formatge, que l'organització intentarà recuperar en pròximes edicions. En canvi, s'ha apostat per un guardó molt adequat a lesa les xarxes socials: el millor pastís de formatge català . És una recepta molt de moda, però que habitualment no utilitza producte del país. “Volem que els professionals facin servir formatge català”, afirma Isaac Gelabert. Elt, per cert, serà d'amb pastissers i gastrònoms com Lluc Crusellas, David Gil, Jon Cake, Belén Parra, Eva Vila i Saray Ruiz.Lactium pretén visibilitzar iniciatives vinculades ali al. Si l'any passat es va apostar per fer-ho amb Cooperativa Plana de Vic –en ple conflicte pels preus baixos de la llet-, enguany ho fa amb Ramats de Foc . Un projecte per estimular arreu del país la denominada silvicultura prescrita, activitat de ramaderia extensiva en espais considerats estratègics per reduir el risc d'incendi o rebaixar-ne la intensitat una vegada declarats.A banda de diverses activitats relacionades amb aquesta iniciativa de la, hi haurà tres formatgeries amb llet de “ramats de foc”. I és que, com diu Isaac Gelabert, són, però sobretot ovelles i cabres que permeten produir