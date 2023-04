S'enfronta a 15 anys de presó per violar la mare amb discapacitat i demanar-li fotos despullada

Lademana 15 anys i mig deper a un jove acusat dela mare amb discapacitat ai demanar-li fotografies despullada per. Segons l'escrit d'acusació, el presumpte abús sexual va tenir lloc entre l'agost del 2019 i el gener del 2020, quan el processat va quedar amb la mare per anar a dinar. "Aprofitant-se de la situació de vulnerabilitat de la víctima, que té diagnosticada unad'un 65% i un", la va fer anar a un lavabo on l'hauria violat.Durant el mateix període, segons l'acusació pública, li va enviar missatges proposant-li quedar i va aconseguir que li enviés imatges nua. El judici s'havia de fer a l', però s'ha suspès fins al novembre. La Fiscalia l'acusa d'un delicte d'abús sexual ambagreujat perquè la víctima té un trastorn mental i d'un delicte d'elaboració ded'una persona especialment vulnerable. La defensa nega els fets i demana l'absolució."Sense ellegítim de la víctima, sent plenament coneixedor de la discapacitat psíquica i aprofitant-se d'aquesta situació i de laque li tenia", la va violar, segons sosté la Fiscalia. A més, durant els mateixos mesos, també hauria intercanviat missatges a través de Whatsapp amb la víctima per intentar tornar a quedar a soles i fent-li proposicions sexuals "a canvi de diners". L'acusació pública apunta també que li va enviar a la mare fotografies dels seusi li va demanar imatges d'ella despullada, aconseguint que li n'enviés.Els fets es van descobrir quan educadors socials de laon vivia la dona van localitzar les fotografies al seuel gener del 2020. A banda de la pena de presó, el processat també s'enfronta a 12 anys de llibertat vigilada i a pagar una indemnització de 6.000 euros a la seva mare. La Fiscalia sol·licita al tribunal que li imposi una ordre d'allunyament i que no es pugui apropar a menys de 300 metres ni comunicar-se amb la víctima durant 10 anys. El judici s'havia de fer aquest dimecres a la secció tercera de l'Audiència de Girona però s'ha suspès. La sala preveu jutjar el processat al novembre.

