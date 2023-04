Un municipi del Pallars traurà el Sant Crist en processó perquè plogui

Altres notícies que et poden interessar

La sequera comença a fer estralls i els veïns de la localitat devolen posar-hi remei. Per això, durant el proper aplec de Mur, que tindrà lloc el diumenge, trauran la imatge de. Així ho ha confirmat al'alcalde del municipi i president del Consell Comarcal del Pallars Jussà,, que ha confessat que va fer la proposta al ple del consistori.El batlle recorda que el mateix aplec de Mur, un dels més antics i importants del Pirineu, i probablement originari del segle XII,. Malgrat reconèixer que molta gent del país pot no combregar amb les conviccions i sentiments religiosos, sí que exposa que n'hi haurà d'altra queLa figura del, instal·lada dins la, és una rèplica de la talla original del segle XIII que va ser cremada l'any 1936, en esclatar la Guerra Civil espanyola. Mullol explica que ja estan buscant gent perquè la pugui transportar durant el dia de l'aplec. No serà una tasca fàcil, donat el pes de la figura, d'uns 80 quilos., apunta.La imatge religiosa, a més, compta amb els seus propis, que eren les rogatives que els feligresos dels pobles cantaven en processó en temps de sequera. Veurem si enguany fan efecte.«Si de pluja la escasséslos nostres fruits amenaça,de Vós lograrà el pagésque l'aigua no sigui escassa:Si amb cor llímpio i fervorVos invoca el pabordat.»

