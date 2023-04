💢 Difunden nuevo video de Dalai Lama, ahora aparece acariciando el brazo de una niña. Esto ha generado gran crítica y lo señalan de “sentir atracción por los niños”.pic.twitter.com/kjTLZ5smLD — Luis Gabriel Velázquez (@soyluisgabriel1) April 19, 2023

🇳🇵| Indignación y conmoción a nivel mundial ha causado un vídeo en el cual se observa al Dalai Lama besar a un menor en los labios e incluso intenta meterle la lengua en su boca.

pic.twitter.com/EGB207Qn5y — Alerta News 24 (@AlertaNews24) April 9, 2023

Me he quedado sin palabras pero ¿qué le parece?😕🤷🙃 🆕📰🎥Un nuevo vídeo del Dalai Lama #DalaiLama y Lady Gaga muestra al líder espiritual, que actualmente se enfrenta a las críticas por un incidente con un niño, haciendo cosquillas y tocando las piernas de Lady Gaga hasta que… pic.twitter.com/3Y1cutPkKA — iglesia.com (@iglesia_com) April 13, 2023

Eles troba enmig d'una altra polèmica similar a la viscuda fa unes setmanes, quan es van fer virals les imatges fent un petó a la boca a un nen i demanant-li que li llepés la. En un nou vídeo que ha generat rebombori a les xarxes socials, es veu com el líder espiritual delagafa el braç d'una nena de tal manera i amb tal força que ha estat fortament criticat.La figura deles va veure obligat a disculpar-se arran del rebombori generat per les primeres imatges. Davant la magnitud de la polèmica, l'oficina del Dalai Lama va emetre un comunicat on s'explicava que "es vol disculpar amb eli la seva, així com amb els seus amics arreu del món, pel mal que les seves paraules puguin haver causat". "Lamento l'incident", assegurava la mateixa missiva.Arran de les polèmiques amb els dos joves, també s'han viralitzat unes imatges del 2016 amb. En el vídeo es veu com el líder del Tibet faa les cames de la cantant estatunidenca, acostant-se fins i tot entremig quan la mateixa Gaga ho evita mentre manté un incòmode somriure.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor