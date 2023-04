Aquest és el millor pa de Sant Jordi del 2023

Arriba Sant Jordi i darrere dels llibres i les roses, els catalans també esperen amb ganes el tradicional pa quadribarrat de sobrassada. Elés un dels productes més cobdiciats per aquestes dates i el forn premiat per ser el que n'elabora el millor és elde l'Eixample de, ubicat al número 98 del carrer Roger de Llúria. És el resultat del concurs que organitza cada any la plataformaL'aspecte exterior, la forma, el dibuix de les quatre barres, el gust, la qualitat dels ingredients i la textura han estat els criteris del jurat per premiar el forn Sant Josep. En segona posició, hi ha eli, en tercera, el. Tanmateix, en la categoria d'escoles,de l’Escola d’Hosteleria i Turisme de Barcelona (EHTB) ha estat reconeguda amb el primer premi.El pa de Sant Jordi acostuma a tenir forma de pa de pagès i està elaborat fonamentalment a base d'una massa de nous, formatge i sobrassada. El seu origen se situa a, l'any, quan es feia sense colorants. Per això, elexigeix que es mantingui aquesta norma i demana fugir de pans excessivament grocs o vermells.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor