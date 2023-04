Aragonès planteja cinc preguntes als acadèmics per posar en marxa l'acord de claredat

Referèndum "o mecanismes anàlegs"

L'comença a caminar. El, designat pel Govern, ja té sobre la taula les cinc preguntes que haurà de respondre per elaborar un primer informe sobre com resoldre el conflicte polític entre Catalunya i l'Estat. Són preguntes que s'han fet a iniciativa del president de la Generalitat,, tot i que han comptat amb la col·laboració dels mateixos experts per acabar-les d'acotar en termes acadèmics, i serviran per definir unes regles del joc que es plasmaran en un primer informe, previst per a després de les eleccions municipals i abans de l'estiu.Lessón àmplies i permeten respostes que vagin des d'un àmbit filosòfic fins a qüestions concretes. De fet, l'objectiu del Govern és que els acadèmics elaborin un informe amb propostes concretes per desbloquejar el conflicte. Ara bé, aquest és només un primer pas, perquè després es farà unacatalans per trobar consensos, i després unper interpel·lar la ciutadania. Serà al final, de cara a principis de 2024, quan el Govern concretarà una proposta política que es traslladarà al govern espanyol. Les preguntes que tindran sobre la taula els acadèmics són aquestes:1. Quines característiques hauria d'incloure un acord de claredat amb l'Estat per resoldre el conflicte polític?2. Quins mecanismes existents a la política comparada permetrien aportar solucions al conflicte polític?3. Quins actors polítics o institucions haurien de prendre la iniciativa per tal d'implementar aquestes solucions?4. Quina funció hauria de tenir un referèndum sobre el futur polític de Catalunya, o altres mecanismes anàlegs, a l'hora de resoldre el conflicte polític?5. Quines característiques hauria de complir un referèndum sobre el futur polític de Catalunya, o altres mecanismes anàlegs, per gaudir de la màxima legitimitat i inclusió, i assegurar-ne la validesa i implementació?Aquesta tarda, Aragonès ha mantingut unaamb el consell acadèmic, i després els experts n'han mantingut una altra, ja sense el president, que no intervindrà en els seus treballs. Les preguntes han estat definides pel president i el seu equip de confiança, i amb la col·laboració dels acadèmics en converses discretes aquestes darreres dues setmanes. Fonts del Govern ressalten que són preguntes "obertes", amb respostes que poden ser consensuades entre els experts o no.La primera pregunta ha de servir per definir els principis bàsics d'aquest acord de claredat, identificar la naturalesa del conflicte i com donar-hi resposta. La segona serveix per trobar exemples que s'hagin dut a terme en altres llocs per resoldre conflicte de sobirania similars, tot i que fonts del Govern insisteixen que la qüestió catalana requereix d'un "camí propi". Amb la tercera, els experts han d'identificar els actors -des d'institucions catalanes, fins a les internacionals, i passant per les de l'Estat- que han de tenir un paper actiu en la resolució del conflicte. Les dues darreres han de servir per definirha de tenir per tal de tenir la "màxima legitimitat" i totes les parts n'acceptin el resultat.", ha afirmat Aragonès en una compareixença posterior a la reunió. Per tal que el resultat es pugui implementar, cal que totes les parts pactin unes "normes" i que així tothom n'accepti el resultat. Les cinc preguntes que han de respondre els acadèmics serviran de base per a l'acord de claredat. Aragonès ha ressaltat que els experts tindran llibertat, però sí que ha indicat que el conflicte és de sobirania i les solucions han d'anar en aquesta línia. "La proposta del Govern és un referèndum, i preguntem quines són les característiques i com s'hauria d'articular perquè tothom s'hi senti implicat", ha afirmat.Si es plantegen "altres mecanismes", el Govern els escoltarà. "El mecanisme més clar i més senzill, més homologable, és un referèndum, però estem oberts a escoltar propostes", ha afirmat. En els darrers anys s'ha parlat d'eleccions plebiscitàries i d'altres formes d'escoltar la ciutadania. En les cinc preguntes no es parla ni d'independència ni d'autodeterminació, i Aragonès ha defensat quan es parla del "futur polític de Catalunya" és una expressió que s'ha utilitzat reiteradament els darrers anys, i vol dir votar sobre la sobirania del país i sobre la independència.El consell acadèmic està integrat al Departament de la Presidència i, a banda d' Astrid Barrio, al centre de la polèmica aquests últims dies , està format per aquests experts:, professora de Dret Constitucional de la Universitat de Barcelona;, catedràtica de Ciència Política a la UAB;, professor de Dret Constitucional a la Universitat de Girona;, professor dels Estudis de Dret i Ciència Política de la UOC;, professora de Dret Constitucional a la Universitat d'Edimburg;, investigadora a l'Institut Barcelona d'Estudis Internacionals (IBEI);, professor de Filosofia del Dret i Política de la UPF; i el professor lector de Teoria Política a la UPF,, que en serà el president. Els membres del consell tindran dret a rebre unaper l’assistència a les reunions.La setmana passada, Aragonès va revifar el plantejament, que genera dubtes i crítiques en l'independentisme -el Parlament va rebutjar la proposta en el debat de política general del mes de setembre- i no té per ara cap suport a l'Estat. El govern espanyol, de fet, es va afanyar a tancar la porta al plantejament delamb dues idees: que no té cabuda a la Constitució i que cal "passar pàgina" de tot allò que s'assembli a la tardor del 2017. Tanmateix, el president continuarà insistint en la proposta, que primer passarà el sedàs del consell acadèmic, i després de les municipals aterrarà en l'àmbit dels partits amb una taula específica.Durant la sessió de control al Govern d'aquest dimarts, la portaveu de Junts al Parlament,, i la consellera de la Presidència,, han discrepat obertament sobre el full de ruta a seguir. Mentre que Junts ha acusat ERC de jugar amb les "esperances" dels catalans, els republicans han reivindicat que són l'única formació amb una proposta que busca el consens i que no pretén convèncer només als independentistes, al contrari del que considera que fan els juntaires. "Així no es construeix la independència", ha retret Vilagrà als exsocis.Tot plegat ha esclatat quan la portaveu de Junts ha recordat al Govern d'Aragonès que l'acord de claredatté elde l'arc parlamentari, ni tampoc de l'. "L'acord de claredat és un acord de", ha etzibat Sales, que ha assegurat que aquesta proposta neix "morta". Per quin motiu Junts considera que no té trajectòria? Sales ha assegurat que així ho indiquen els precedents, amb unade resultats "estrepitosos", o amb una reforma del codi penal que "no ha resolt res" perquè Carles Puigdemont continua "perseguit".En quin context s'ha d'emmarcar l'acord de claredat? En més d'una ocasió, Aragonès ha assenyalat públicament que el PSOE, si vol continuar a la Moncloa, haurà d'entendre's amb. I això vol dir, essencialment, que la propera investidura -segons les aspiracions dels republicans- haurà de ser més exigent que la de principis del 2020, quan es va arrencar el compromís de la taula de diàleg . La posició de força d'ERC és que seran una força indispensable siestà en disposició d'optar a la reelecció davant del PP d'; la posició de força dels socialistes és que poden pressionar els republicans amb l'argument que, si no pacten amb ells, vindran la dreta i l'extrema dreta de Vox per governar junts.El gir d'ERC posterior a la tardor del 2017 -es va passar de pressionar per declarar la independència a abraçar el diàleg amb l'Estat- no es qüestiona a les files republicanes, en bona mesura perquè tenir la presidència de la Generalitat ajuda ainternament. Al mateix temps, però, s'esperen més resultats del diàleg, que sempre ha tingut dues potes: posar fi a la repressió -la reforma delés la consecució més nítida, tot i que la interpretació que n'ha fet la justícia no sempre ha jugat a favor d'ERC - i caminar cap a l'En aquesta branca s'hi situa l'acord de claredat, que en funció de l'opinió dels experts pot fer portar el debat cap al percentatge de participació -més del 50%- i de vots favorables -55%- que van plantejar els republicans en l'últim congrés. Aragonès vol accelerar cap al referèndum pactat, però d'obstacles en trobarà tant dins com fora de l'independentisme. De com se'n surti en pot dependre la reelecció el 2025: per sortir-se'n, necessita un propòsit en clau de procés.

