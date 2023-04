Tot el que has de saber del Coachella 2023, el festival preferit dels influencers (i dels cantants)

Els caps de cartell del 2023

rosalía portant el català al coachella es deu 🥹#COACHELLA2023 pic.twitter.com/q0UFjmtuxB — polα (@biebspola) April 16, 2023

El cartell complet del festival Foto: Coachella

Les xarxes socials són cabdals

I have never been happier that I didn’t waste money to see Frank Ocean end Coachella like this…horrific lmao pic.twitter.com/WeoGRHqnQS — yllireally (@whydee__) April 17, 2023

Aquest abril, el món de la música viurà absorbida per un dels festivals més importants del planeta:Aquest esdeveniment se celebra a la ciutat da l'estat de Califòrnia, al recinte. En només dues dècades s'ha situat com el segon festival més important del planeta -només per darrere de Tomorrowland-, gràcies a un desenvolupament immens de la seva marca a través d'que li han atorgat els cantants, grups i músics més importants de tot el món. A Coachella s'han viscutque han passat a ser part de la cultura popular i, gràcies a les xarxes socials, aquesta aura màgica de rellevància ha traspassat cotes de fama com gairebé cap altre esdeveniment de les mateixes característiques.(enguany del divendres 14 al diumenge 16; i del divendres del 21 al diumenge 23),Aficionats de la música de tot el planeta, especialment els joves, omplen les xarxes socials de reaccions, talls de vídeo, especulacions, premsa rosa -fent el seguiment de totes les celebritats, parelles i influencers que aterren a Califòrnia pel festival- i altres continguts que fan créixer el Coachella, especialment en expectatives, fama i èxit de repercussió. En només dues dècades, els grans noms que figuraven com a caps de cartell del festival han acabat tenint màxima rellevància.No és des de fa una dècada, però, que el Coachella es va obrir a un contingut molt més popular, de postureig i de fotografies d'Instagram.Les posades en escena en les actuacions dels artistes van agafar una major rellevància, en consonància amb el preu al qual començaven a augmentar les entrades. Sense anar més lluny,de tot l'any encara que els tiquets per accedir-hi siguin abismals per només un cap de setmana. Si els preus del Primavera Sound semblen cars , els del Coachella són pràcticament inaccessibles:. El certamen també ha obert les portes a presentar grups i artistes emergents que aconsegueixen un aparador immillorable en elsdels quals disposa el Coachella.El cartell és d'infart.era una de les figures més esperades del Coachella 2023, amb una actuació històrica que va fer esclatar de joia el públic present i els milions de fans de la catalana arreu del planeta.El 2023 reunia a(qui ja va ser cap de cartell el 2002 i el 2007), el grupel retorn esperadíssim de(amb una més que polèmica actuació) iEla més, ofereix aquesta edició la retransmissió en directe de les seves actuacions i separades pels escenaris. Aquí podeu trobar el canal principal És imbatible.té molta força a les xarxes socials, especialment per com d'úniques són algunes actuacions dins del festival. Altres, com el Tomorrowland, venen la seva experiència exclusiva si hi vas, però es poden veure pràcticament totes les actuacions en viu.es poder veure clips i actuacions de manera oficial a través del seu canal. Ara bé, com ha passat amb la de, molts usuaris ho van poder veure en directe perquè el nord-americà va censurar la seva retransmissió a YouTube.A part de les actuacions,que hi van és aclaparadora. També noms propis de la música, que deixen estampes com aquesta en vídeos recopilatoris de TikTok que tenen milions de reproduccions:En el cas dels, han fet engrandir encara més la imatge de màrqueting del Coachella. La llista de posts que es publiquen a les xarxes socials cada any també és immensa. Per exemple, aquest 2023 hi han anat diversos catalans, com l'Abril Cols. En el cas de les celebritats nord-americanes, la llista és espectacular i amb la presència de les més importants de tot el panorama de l'audiovisual, el cinema o les plataformes:

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor