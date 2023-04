El radar que més multa a l'Estat està a Catalunya

Dels 714 radars disposats a les carreteres de-482 fixos, 174 de semàfor i 58 de tram-, n'hi ha un que és el que més ha multat de tot l'Estat el 2022. Concretament, està localitzat, a la província de Tarragona. És aleshores a les Terres de l'Ebre, al punt quilomètric 325 de l', on cal vigilar més de no traspassar la velocitat màxima de la via.Segons les dades del, elaborat per l'assistent de conducció legal, aquest radar va registrar 67.582 denúncies durant el 2022 -185 cada dia-, una xifra que suposa un increment de 21.000 denúncies respecte a l'any anterior.Tanmateix, segons les dades de Coyote,. I ho és amb escreix, ja que Andalusia, la segona en el rànquing, en té la meitat (362), mentre que Castella i Lleó, tercera, en té 324. En total,: 2.010 fixos, 400 de semàfor, 167 de tram i 243 de cinturó i mòbil.

