Almenys un mort i cinc ferits en l'enfonsament d'un pàrquing a Nova York

🇺🇸 | URGENTE: Se reportan varias personas heridas y desaparecidos tras colapso de estacionamiento en New York. pic.twitter.com/zffyz6vtGB — Alerta News 24 (@AlertaNews24) April 18, 2023

Tragèdia als. Almenys una persona ha mort i cinc més han resultat ferides després que s'enfonsés un pàrquing de la ciutat de. Les autoritats locals han indicat que l'aparcament era un edifici de quatre plantes que "s'ha desplomat fins al soterrani".El Departament dede la ciutat de Nova York ha detallat que ha hagut d'utilitzar un gos robot i drons per buscar supervivents a l'interior de l'edifici, ja que és "completament inestable" i l'operació per accedir-hi és "extremadament perillosa"."Estem intentant veure si ens podem acostar per assegurar-nos que no hi ha ningú entre els cotxes", ha explicat el cap d'operacions dels Bombers novaiorquesos,, que ha assenyalat que tothom sembla estar localitzat, encara que continuen amb les investigacions.Els agents continuen comprovant els edificis adjacents, revisant les imatges de drons i els registres d'edificis, i investigant les possibles raons de l'esfondrament, ha declarat, comissari en funcions del Departament d'Edificis de Nova York.

