Nen desaparegut a Barcelona, barri del Baix Guinardó des d’ahir al matí. Té 14 anys i medeix 1,70, és exalumne de l’@escdelesaigues. La família ens demana màxima difusió 🙏🏽 @mossos @GUBBarcelona @beteve @AVVBaixGuinardo pic.twitter.com/rAKdWrBM6E — AFA Escola de les Aigües (@AFA_DeLesAigues) April 19, 2023

Crit d'ajuda per trobar un jove de 14 anys desaparegut a. L', al barri del, ha denunciat la desaparició d'un exalumne i la família del menor ja ha presentat una denúncia als, tal com ha explicat Betevé.Elva ser vist per últim cop durant la tarda d'aquest dimarts 18 d'abril al carrer Santa Carolina, quan anava vestit amb una jaqueta grisa i un xandall verd. La família i l'escola han facilitat el número de contacte 697319879 perquè qualsevol persona que tingui indicis sobre la situació del menor ho faci saber.

