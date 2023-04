TV3 planta cara a Twitter i demana el canvi de l'etiqueta que la defineix com a «mitjà finançat pel govern»

Aquestes són les polítiques d'etiquetes

Els canvis pràcticament diaris que aplica Elon Musk a Twitter sacsegen la plataforma dia si dia també. Ara, les polèmiques noves etiquetes per als comptes de la xarxa social que. La cadena pública catalana ha mostrat el seu desacord per la nova política de Twitter, que l'atribueix com un "mitjà finançat pel govern" -no en referència a la Generalitat de Catalunya, sinó al govern de torn del territori-.a aquesta directriu se suma a la que ja han expressat la Corporació RTVE, a Espanya, la BBC, a Anglaterra, o els canals nord-americans, que van abandonar Twitter com a protesta. Fonts de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) han explicat a(ACN) que s'estan fent les "gestions oportunes" amb la companyia perquè canviï aquesta qualificació, en la mateixa línia que altres mitjans públics europeus.Com es pot veure al centre d'ajuda de Twitter, la xarxa social defineix en tres categories els mitjans públics o governamentals: mitjans afiliats a l'Estat, mitjans finançats pel Govern i mitjans de comunicació amb finançament públic. TV3 està etiquetada ara mateix amb la segona categoria i reclama formar-ne part de la tercera, com ha passat amb la BBC.La BBC ho va demanar fa unes setmanes i la petició va ser acceptada per Twitter, que ja no els marca amb aquesta indicació. La discrepància amb l'etiqueta ve donada perquè inicialment TwitterEn fer-la extensiva a altres mitjans, es posa en compromís, segons els denunciants, la seva imparcialitat.

