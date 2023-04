Una alcaldable de Berga denuncia que li han deixat «merda de gos» a la bústia

‼️ Aquest migdia m’he trobat una merda de gos a la bústia. Aquest acte intimidatori contra la meva persona m’esperona encara més a continuar liderant el projecte de futur per Berga. #Municipals2023 #Berga pic.twitter.com/ncZPvjKKer — Judit Vinyes Barniol (@JuditViBA) April 16, 2023

La cap de llista de Berga Grup Independent (BGI),, ha presentat una denúncia davant delsdeper haver trobat unde gos a la bústia de casa. Els fets van tenir lloc diumenge i Vinyes va presentar la denúncia aquest dimarts. A través de les xarxes, l'alcaldable ha lamentat que es tracta d'un "" contra la seva persona i assegura que això l'"esperona encara més a continuar liderant el projecte de futur per Berga".Vinyes considera que el fet que li deixin "" a la bústia té a veure amb la seva acció política: "En 17 anys cap problema i ara això? Sincerament no crec en les casualitats". La piulada ha rebut diversos suports com el de l'alcalde de Berga,, o els candidats a l'alcaldia peri el

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor