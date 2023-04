El truc infal·lible de Google Maps per saber on has aparcat

Com activar la ubicació on has aparcat a Google Maps?

Cal obrir l'aplicació (i has de mantenir activada la ubicació al teu telèfon mòbil).

En segon lloc, has de prémer el punt blau on assenyala de manera exacta en el lloc on et trobes

Es desplegarà un menú on hi ha una sèrie d'opcions

on hi ha una sèrie d'opcions Cal prémer la que diu "Guardar aparcament"

A qui no li ha passat?en una zona que no coneixes del tot, en un poble on és la primera vegada que hi vas o en un centre comercial amb infinitat de places de pàrquing i de pisos., a sobre, se t'aplica la llei de Murphy: no el trobaràs i encara et posaràs més nerviós. Per això mateix,et poden servir -si els implementes en rutina- per facilitar-te la vida en aquesta mena de casos. Google Maps, una de les eines més utilitzades de la multinacional nord-americana, ha posat a disposició dels usuaris un accessori que evaporarà els problemes de no saber on has aparcat el cotxe.Al Maps, quins aparcaments lliures hi ha, les rutes més ràpides per arribar a un punt o en quines zones passen certs transports públics. Ara, també permet guardar la ubicació en què has estacionat el cotxe. Com ho pots fer? És un procediment molt fàcil.És molt fàcilper mantenir guardada la ubicació on has aparcat el teu cotxe a l'aplicació de Google Maps.Aquest servei permet compartir-ho amb altres persones, enviar-ho a través d'aplicacions de missatgeria, escriure-hi notes o definir una ruta a partir del punt on has aparcat. A més,en el cas que hagis deixat el cotxe en un pàrquing per hores.

