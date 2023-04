L'oposició colla Aragonès per la sequera i la massificació de creueristes

"Negacionisme climàtic" al Port de Barcelona

Ciutadans (i el PSC) tornen als clàssics

La situació de sequera i la quantitat de creueristes que arriben a Catalunya han centrat bona part de la sessió de control al president de la Generalitat,, celebrada aquest dimecres al Parlament., president del grup parlamentari de, ha carregat contra la gestió goverrnamental de la manca d'aigua, amb un decret "insuficient", i ha anunciat que impulsarà una proposició de llei amb tres pilars: moratòria en les sancions als ajuntaments, contractació d'urgència emmirallada en la gestió de la pandèmia i inversions en el cicle de l'aigua. Aragonès s'ha obert a escoltar les propostes de Junts, que li ha demanat "no centrifugar responsabilitats". "Si la cimera [del 31 de març] va fracassar, és per culpa seva", ha apuntat Batet, que li ha recordat que la seva tasca és fer de president i no "oposició de l'oposicio". "Això no ho hem de convertir en un pim-pam-pum electoral, perquè no ajuda", ha dit Aragonès.El turisme -disparat des de mesos abans que arrenqui la temporada alta- ha estat l'eix central de la intervenció de, líder dels comuns al Parlament, que s'ha queixat del nombre de creueristes, especialment a Barcelona. "Està d'acord amb reduir a la meitat els creueristes?", ha preguntat directament Albiach. "Sabia que em farien aquesta pregunta, donada la proximitat de les eleccions municipals", ha respost irònicament Aragonès, tenint en compte que la líder dels comuns ha posat com a exemple el posicionament d', alcaldessa de Barcelona. "Els veïns i les veïnes no poden més, és una qüestió de convivència", ha recalcat Albiach."El seu model és continuista. Comparteix el que diu el president del Port de Barcelona [Lluís Salvadó, exdiputat d'ERC] que no hi ha un problema amb la contaminació dels creuers?", ha preguntat just després, diputada de la. Aragonès ha volgut insistir en la idea que cal minimitzar les "externalitats negatives" i potenciar les "positives", com ara la superviència de determinats comerços i, per tant, de llocs de treball. "Un sol vaixell contamina tant com 12.000 cotxes", ha remarcat Reguant, que ha acusat Salvadó de practicar el "negacionisme climàtic" per posar en dubte el nivell de contaminació dels creuers.També, diputat del, li ha preguntat sobre la sequera. "El Govern continua treballant amb la mateixa força perquè aquest és el primer problema que té aquest país. Cal donar-li una resposta tenint en compte que, perquè la manca de pluges serà estructural en un futur", ha ressaltat el president. "La gestió hauria de ser rigorosa allunyada del populisme. I el populisme sempre acaba enganxant a qui el practica", ha assenyalat Fernández, que ha defensat elque impulsava el PP en l'etapa de. "Pot acusar el Govern d'inacció, però això només demostra la seva ignorància", ha recalcat el president, que ha retret als populars les accions a, cap de files de, ha fet un homenatge als grans clàssics dels seu partit: la llengua. I tot perquè Aragonès, en el discurs de la celebració prèvia de Sant Jordi a Palau , va assenyalar que el català "apodera". "I el castellà, què? El que hauria d'apoderar es saber català, castellà i anglès", ha destacat Carrizosa, que ha retret el "poc reconeixement" de la Generalitat a escriptors com. "Vostè pensa que aprendre una llengua vol dir que en deixa d'aprendre una altra", ha remarcat el president en la seva intervenció.Al final de la sessió de control, el primer secretari del PSC,, ha recordat que el desembre del 2021 ja es va queixar del fet que la Generalitat no defensés -segons el seu criteri-a través de personacions contra manifestants en diversos plets judicials oberts. Aragonès ha defensat els moviments que s'han fet en aquest sentit des de la conselleria d'Interior que lidera Joan Ignasi Elena, de qui ha elogiat la tasca al Govern. La defensa dels Mossos és, des de fa anys, un dels pilars de l'estratègia del PSC al Parlament.

