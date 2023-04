La NASA designa dues dones i dos homes per simular un any a Mart

Laja ha escollit els quatre especialistes per dur a terme un dels seus projectes més destacats. L'agència espacial delsha seleccionat dos homes i dues dones per embarcar-se a la primera missió simulada d'un any en un hàbitat que recrea condicions de vida a Mart.és una missió terrestre que començarà el mes de juny alde l'agència, a Houston. És la primera de les tres simulacions planificades de la superfície de Mart durant any, en què els membres de la tripulació viuran i treballaran en un hàbitat de 518 metres quadratsEls investigadors simularan els desafiaments d'una missió humana a Mart, incloses les limitacions de recursos, errors als equips, demores a les comunicacions i altres factors ambientals estressants. "La simulació ens permetràde rendiment físic i cognitiu per donar-nos més informació sobre els impactes potencials de les missions de llarga durada a Mart a la salut i el rendiment de la tripulació", va dir en un comunicat, investigadora principal de CHAPEA. "En última instància, aquesta informació ajudarà la NASA a prendre decisions informades per dissenyar i", va acabar. En aquest sentit, la NASA està treballant per establir-se a llarg termini a la, per a l'exploració a través d'. Així, el coneixement adquirit sobre el satèl·lit i els seus voltants ajudarà a enviar els primers astronautes a Mart en el futur.Els participants, que han estat seleccionats a través de la convocatòria de postulants del 2021 de la NASA, són els següents., la comandant, és una científica investigadora amb experiència en la construcció de models de malalties humanes i membre registrada de la Nació Mohawk de les Sis Nacions del Gran Riu al Canadà, Hastonun., l'enginyer de vol, és un enginyer estructural i administrador d'obres públiques enfocat a les infraestructures, el disseny d'edificis, operacions i lideratge organitzacional. En tercer lloc,, l'oficial mèdic, és un especialista en medicina d'emergència. I, finalment,, l'oficial científica, és una infermera de pràctica avançada.

