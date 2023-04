​Formatges de qualitat amb llet d'ovelles i cabres «de foc»

Cap al pagament per servei

“És el moment ideal per destacar aquest projecte. Estem en emergència climàtica i en una sequera que ens ha avançat a la primavera incendis més propis de l'estiu”, explica Isaac Gelabert, una de les ànimes de l'organització de Lactium. Pretenen posar sobre la taula la importància de la silvopastura prescrita, però també dels productes agroalimentaris de les explotacions que la practiquen: “Són ovelles i cabres bomberes, però sobretot ovelles i cabres productores d'excel·lents formatges artesans catalans”, destaca.



En aquest sentit, tres de la trentena de formatgeries de l'espai expositiu i comercial estaran vinculades al projecte Ramats de Foc. Es tracta de dues explotacions de l'Empordà –Mas Marcè de Siurana i Làctics Pauet de Cruïlles- així com Aladern, un ramat de cabres que abans pasturava a les zones de muntanya de Badalona i que ara s'ha traslladat a Sant Cebrià de Vallalta (el Maresme).



Els seus productes es podran tastar en una de les activitats de pagament de l' Aula del Formatge i Esclat (Diumenge 23 d'abril, 13.30), on també es presentarà el projecte. La Fundació Pau Costa, a més, portarà a Lactium una de les seves activitats estrella: el taller per infants Mefitu per descobrir i entendre la importància de la gestió forestal i de la ramaderia en la prevenció d'incendis. (dissabte 22 d'abril a les 18.00 i diumenge 23 d'abril a les 11.00).

Claus en l'incendi de la Catalunya Nord

L'del territori i elsón dos dels factors que expliquen incendis cada vegada més intensos. A Catalunya, la pèrdua de terres de cultiu ha suposat un, que ja ocupa un 64% de la superfície del país. En aquest marc, una gestió forestal sostenible esdevé clau per mitigar l'impacte del foc. També hi pot ajudar la, activitat de ramaderia extensiva en espais considerats estratègics per reduir el risc d'incendi o rebaixar-ne la intensitat una vegada declarats.El projectede lafa anys que aposta per promocionar la silvopastura i, pocs mesos després d'estendre's al conjunt de Catalunya, ja agrupa unes 70 explotacions d'oví, cabrum i boví. El cap de setmana vinent seran protagonistes a, laque se celebra a Vic. Més enllà d'explicar la importància de la ramaderia extensiva com a eina de gestió dels grans incendis forestals, hi seran presents amb tres explotacions que demostraran com les ovelles i cabres bomberes també poden produir formatges de gran qualitat.Ramats de Foc és una iniciativa de la Fundació Pau Costa , una entitat amb el nom d'un dels bombers GRAF morts al foc d'Horta de Sant Joan i que ha esdevingut clau al nostre país en la reflexió de com(GIF).El projecte pretén impulsar la silvopastura prescrita. No dona suport econòmic directe als ramaders, però sí que realitza una tasca d'assessorament, de visibilització i d'acompanyament tècnic. “Una de les nostres tasques és posar en contacte les explotacions amb aquelles administracions que aposten per la ramaderia extensiva com una eina de gestió del paisatge i de gestió del risc d'incendi”, explica, responsable de Ramats de Foc.Més enllà dels problemes generals del sector primari, pasturar en un bosc és menys rendible econòmicament que fer-ho en un prat d'alta muntanya o dels fons de vall. “Aixòi té tot el sentit del món fer-ho”, afirma Arcarons. En aquest sentit, assenyala que ningú dubta que es pagui desbrossar amb mitjans mecànics per reduir la càrrega de combustible en una zona forestal estratègica.Inicialment, aquest tipus de ramaderia es podia acollir als ajuts per a gestió forestal sostenible. La mateixa fundació ha fet una tasca de lobby per tal d'evolucionar cap a una forma de. Un nou escenari que pot ajudar la viabilitat d'aquestes explotacions al mateix temps que es contribueix a reduir el risc d'incendi.El projecte Ramats de Foc va començar a lesamb explotacions de l'Alt i el Baix Empordà, el Gironès i el Pla de l'Estany, i també de l'Alta Garrotxa. En aquest territori es va impulsar el segell Ramats de Foc per tal que la informació arribi al consumidor. “L'acte polític més important es fa tres vegades al dia: menjar”, destaca Marc Arcarons.Posteriorment, es va implantar a les zones de muntanya del–Prades i Montsant- i fa pocs mesos ja es va. N'hi ha a la zona del Parc Rural de Montserrat, a la Baronia de Rialp, al Garraf i al Maresme, als Ports i a les serres de Tivissa i Llaberia, entre altres.Aquesta extensió territorial ha permès arribar en poc temps a les. Majoritàriament, són d', i en grau més baix de, amb gran preponderància de les races autòctones “per ser les més adaptades als nostres boscos”. La carn és el producte principal, però també hi ha ramats de foc dedicats als productes làctics, especialment. Tres d'aquests seran a Lactium, la gran cita anual del formatge artesà català que se celebrarà al parc Jaume Balmes de Vic els propers 22 i 23 d'abril.L' incendi d'aquest cap de setmana a la Catalunya Nord va cremar unes 900 hectàrees, esdevenint eltot just a mitjan abril. A l'Alt Empordà va calcinar-ne un centenar i els mateixos Bombers de la Generalitat van assenyalar com a clau el fet que al vessant sud s'hi practiqués la silvopastura.A la zona cremada dehi ha el ramat d'unes 200 cabres de l'i més a tocar de Colera les vaques d'en, un ramader de Ribes de Freser (el Ripollès) que, en una reminiscència de la transhumància, porta les vaques els mesos d'hivern al litoral empordanès.El cabrer de Portbou, queen el marc del projecte Ramats de Foc, es queixava amargament després de l'incendi que no s'hi pot guanyar la vida . Marc Arcarons admet que és “descoratjador”, però que és un problema general del sector primari. Més enllà del suport i els ànims per tirar endavant, des de la Fundació Pau Costa confien que l'aposta del pagament per servei ambiental permeti subsistir a aquest tipus d'explotacions.

