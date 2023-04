Una baralla entre interns a la presó de Quatre Camins deixa tres funcionaris ferits

La presó de, a la, ha viscut aquest dimarts a la tarda una baralla multitudinària entre set reclusos. Tot ha començat perquè els funcionaris del mòdul 2 van fer a primera hora de la tarda una dos grups d'interns per prevenir un enfrontament i se'ls van intervenir diversos objectes punxants fets de manera casolana. Després, al pati es va produir la baralla.La ràpida actuació dels funcionaris del mòdul va fer que es reconduís la situació de seguida. Tres delsvan patir contusions menors que no van requerir mútua ni han estat baixa. Els set interns implicats van quedar en, segons han explicat fonts penitenciàries a l'ACN.El mitjà digital El Caso l'enfrontament es va produir pel control de laal mòdul i va ser entre dos grups. Elsarribarien a fer entre 30 i 60 centímetres de llarg, segons aquest mitjà, i en una de les armes hi havia la inscripció "", que és un insult a la policia.

