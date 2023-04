L'acord de claredat fa esclatar la tensió entre el Govern i Junts: «Així no es fa la independència»

Nova enganxada entre els dos partits independentistes majoritaris per l' acord de claredat que revifa aquests dies sota la batuta del president de la Generalitat,. Durant la sessió de control al Govern d'aquest dimarts, la portaveu de Junts,, i la consellera de la Presidència,, han discrepat obertament sobre el full de ruta a seguir, una vegada més. Mentre que Junts ha acusat ERC de jugar amb les "esperances" dels catalans, els republicans han reivindicat que ells són l'única formació amb una proposta que busca el consens i que no pretén convèncer només als independentistes, al contrari del que considera que fan els juntaires. "Així no es construeix la independència", ha alliçonat Vilagrà als exsocis.Tot plegat ha esclatat quan la portaveu de Junts ha recordat al Govern d'Aragonès que l'acord de claredatté elde l'arc parlamentari, ni tampoc de l'. "L'acord de claredat és un acord de", ha etzibat Sales, que ha assegurat que aquesta proposta neix "morta". Per quin motiu Junts considera que no té trajectòria? Sales ha assegurat que així ho indiquen els precedents, amb unade resultats "estrepitosos", o amb una reforma del codi penal que "no ha resolt res" perquè així ho indica la persecució contra Carles Puigdemont.Vilagrà, en canvi, ha convidat a Junts aamb "l'altre arc parlamentari", en referència als partits no independentistes, i ha assegurat, com ja porta ERC fent desacomplexadament en els últims mesos, que Junts no té cap proposta independentista. Pel Govern d'ERC, Junts només parla per la seva parròquia, i això no ajudarà a ampliar la base independentista. "Parlen amb els convençuts. Mirant-se el. Parlen amb els convençudíssims. I així no es construeix la independència", ha advertit.La mà dreta d'Aragonès també ha recordat que el president de la Generalitat va llançar la proposta de l'acord de claredat quan Junts encara formava part de l'executiu, amb la voluntat que els socis poguessin aportar la seva visió i canvis, que no han fet, ha retret Vilagrà. "Doncs ja. El president va venir amb una proposta honesta quan estaven al Govern. Vam dir que s'hi sumessin, i no ho fan. El que fem nosaltres ésels que encara no s'han implicat", ha tancat visiblement enfadada pels retrets de Junts, que afloren una vegada més, la desunió estratègica de l'independentisme.Aquest episodi és un més del serial de l'acord de claredat. Els retrets ja s'havien anat reproduint aquests dies després que transcendís el fitxatge de la politòloga Astrid Barrio pelque comandarà la part inicial del plantejament d'aquesta proposta. La remor per aquesta decisió ha estat forta durant aquests dies dins l'independentisme, perquè aquesta politòloga s'ha significat amb contundència contra el procés sobiranista. Després de la reunió del Govern de dimarts, la portaveu del Govern, Patrícia Plaja, ja va reivindicar el seu fitxatge. També ho ha fet a la sessió de control Vilagrà, quan ha assegurat que el consell acadèmic, que es presenta oficialment aquesta tarda, és "" i incorpora experts que votarien "sí" i "no" a la independència de Catalunya. "Plantegem implicar a tothom en el pacte per les regles del joc, per tenir així totes les garanties", ha afegit la consellera de la Presidència.

