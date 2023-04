Maten a trets un agent de la policia espanyola en un tiroteig a Burgos

aquesta matinada després de ser víctima d'una ferida de bala mortal en un tiroteig en una gasolinera d'un poble de. Segons les primeres informacions publicades en els mitjans locals espanyols, el policia va participar en un tiroteig als afores de, molt a prop d'unLes mateixes informacions asseguren que l'agent estava destinat a Burgos procedent de Galícia i tenia 46 anys.. Per ara, es desconeix quines van ser les causes del tiroteig, però com a mínim hi hauria una altra persona implicada, expliquen des de la Guàrdia Civil als mitjans espanyols.Els serveis d'emergències devan rebre l'avís i van alertar els agents de la policia espanyola. Un grup de sanitaris va intentar salvar-li la vida, però el sagnat era molt abundant i no van poder fer res per salvar-li la vida.

