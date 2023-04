Mor una dona en un virulent incendi que ha calcinat un pis a Manresa

Tragèdia de matinada a. Una persona haaquesta dimecres arran d'unque ha calcinat completament el segon pis del número 44 del carrer Remei de Dalt de la capital del, pertanyent al barri de Vic-Remei.L'avís de foc s'ha rebut a les 4.40 hores de la matinada, i fins al lloc dels fets s'hi han desplaçat, que han destacat lade les flames. De fet, l'immobletenia finestres que donaven tant al carrer Remei de Dalt com a la, i el foc ha arribat i sobreeixit tant per una sortida com per l'altra.Segons ha pogut saber aquest diari, en el pis cremat hi vivia unaamb un gos i un gat. Els Bombers han trobat els dos animals morts. Tot i això, i degut a l'estat en què es troba el, encara no es pot confirmar que sigui a la dona en qüestió a qui pertany. En un primer moment, a més, hi havia laque dins l'immoble hi havia una segona persona que també hauria mort. Finalment, però, la policia l'ha descartat perquè els bombers no han trobathumà.El número 44 del carrer Remei de Dalt consta de. El que s'ha calcinat és el del mig. Els cinc inquilins que hi havia en els altres dos han estatde seguida que s'ha declarat l'incendi. Després d'inspeccionar l'immoble i, és previst que les persones evacuades puguin tornar a casa seva en les properes hores. Les flames han afectat també el tercer pis i el primer ha quedat afectat per l'aigua dels Bombers. L'alcalde de Manresa,, i el regidor de Seguretat Ciutadana,, s'han traslladat fins al lloc dels fets per interessar-se sobre l'estat de la qüestió.Els, que hi han desplaçat tres patrulles, s'han fet càrrec de les diligències judicials i de la investigació de les causes de l'incendi. En el dispositiu han treballat també amb quatre unitats del(SEM), que han avaluat vuit persones que han considerat il·leses. Laha gestionat el trànsit, que s'ha vist afectat pel tall de les dues vies, el carrer Remei de Dalt i la via Sant Ignasi, des del Museu Comarcal fins al carrer Bertrand i Serra.

