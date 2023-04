Les pantalles i les apostes en línia ja són la segona addicció més estesa entre els adolescents

L'alcohol ja no és la segona causa d'addicció més estesa entre els adolescents catalans després del cànnabis. El 2022, ja ho van ser, segons la darrera memòria anual del Projecte Home , que van atendre un de cada cinc joves -un 20,8%, concretament- per aquest motiu.Aquestes, que el 2021 suposaven un 13% dels casos totals, s'acostumen a patir de manera aïllada, ha explicat la directora tècnica de l'entitat, Cristina Vidal, ja que ", ho fan tancats a l'habitació i de manera compulsiva". Cal llegir aquesta dada juntament amb la que alerta que només tres de cada deu infants i adolescents fan almenys una hora d'activitat física al dia.Amb tot, però, l'addicció principal dels joves a Catalunya continua sent a la, que aglomera més de la meitat de les actuacions del Projecte Home -el 58,4% de les peticions d'ajuda-. L'passa al tercer lloc de la llista, amb el 10,1%, mentre que la(6,5%) ocupa el quart i les(2,6%), el cinquè.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor