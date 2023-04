Demanden 15 marques vinculades al càrtel dels cotxes

Què és el càrtel dels cotxes?

L’associació de consumidorsha portat als tribunals a una desena de fabricants d'automòbils que van pactar “inflar” preus entre 2006 i 2013. És el conegut com el. Tal com ha detallat l’associació aquest dimecres, es reclamaran indemnitzacions per a més de 700 socis que van comprar vehicles nous de diferent marques.Les empreses implicades són. Facua recorda que el 2015 la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) va sancionar nombrosos fabricants pels acords que havien aconseguit per intercanviar-se informació comercial que afectava la distribució i comercialització de turismes.“Aquests acords suposen una pràctica anticompetitiva prohibida per laen disminuir, entre d'altres, la incertesa en el procés de determinació de preus que no hagués existit sense aquests”, indica l’associació. Així mateix, indiquen que la resolució de laassenyala que la disminució de la competència generada pels intercanvis d'informació va traslladar-se alfinal en forma demenors.Per entendre-ho de manera molt simplificada, un càrtel és un acord entre grans empreses del mateix sector amb l'objectiu d'eliminar la competència entre ells. Intercanviavenper controlar elsi el perjudicat era el client, que pagava un sobrecost per la compra d'un vehicle.Amb aquestsaconseguien que cap de les marques fes mai unmés barat o amb millors característiques que algun dels membres del càrtel. El Suprem va actuar perquè l'establiment d'aquests pactes ési està sancionat per llei: les empreses d'un mateix sector han de competir, no fer un càrtel.

