Un pare s'enfronta a 10 anys de presó per agredir sexualment la seva pròpia filla d'11 anys

Un home s'enfronta a una condemna de deu anys de presó, una ordre d'allunyament ded'indemnització per haver agredit sexualment la seva pròpia filla quan aquestaL'Audiència de les Illes Balears inicia aquest dimecres el judici contra aquest pare per uns fets que es remunten a la primavera deSegons l'escrit d'acusació,L'encausat aprofitava que estaven sols al domicili familiar per fer la seva filla tocaments als genitals i refregar el seu cos contra el de la nena mentre li llepava el coll.però la denunciant ha passat per tot un procés psicològic i traumàtic fins a arribar a posar la denúncia i poder iniciar els tràmits per allunyar el seu pare i agressor de la seva vida.Per això mateix, el Ministeri Públicper un delicte continuat d'agressió sexual, així com allunyament durant 15 anys i 15.000 euros d'indemnització.

