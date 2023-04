La policia patriòtica va pagar 25.000 euros a un agent francès pel compte fals de Xavier Trias a Andorra

La policia patriòtica deva pagar amba un agent de duanes francès per aconseguir el fals compte bancari dea Andorra, segons ha avançat El Món a Rac1. Era un alt càrrec del servei de vigilància, un contacte d’, un comissari clau en el Ministeri de l’Interior de Jorge Fernández Díaz.L'agent en qüestió disposava de fonts ali tenia accés a la, que conté els noms de 130.000 potencials evasors fiscals amb comptes no declarats a la sucursal del banca Suïssa. Per aquest motiu, explica Rac1, García Castaño li va demanar informació sobre els líders sobiranistes. Una informació que v resultar no ser verídica, però que el diari El Mundo va publicar pocs dies abans de laEls policies espanyol i francès havien coincidit en la lluita antiterrorista ali mantenien un contacte regular. Aquesta confiança hauria fet que García Castaño no contrastés la informació i la translladés directament a, cap de la, i a, el director de gabinet de Pino. Tanmateix, diverses fonts apunten que, després de donar credibilitat a la informació, la policia patriòtica va pagar 25.000 euros provinents de fons reservats al confident.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor