RAC1 amplia la distància amb Catalunya Ràdio en el primer EGM de 2023

8️⃣5️⃣5️⃣.0️⃣0️⃣0️⃣ GRÀCIES PER FER-NOS LÍDERS!



📈 RAC1 torna a créixer i se situa en 855.000 oients



🔝 Som líders 19 hores al dia i ho és de manera consecutiva durant 16 hores: des de les 4 de la matinada fins les vuit del vespre. pic.twitter.com/POnnCw0U0G — RAC1 (@rac1) April 19, 2023

✍️ Som la ràdio més jove, la més femenina i la referent digital. Gràcies per aquest #EGM, que ens fa líders els vespres, i també a Lleidahttps://t.co/l00oDwqbS6 pic.twitter.com/jsIz8yjcpJ — Catalunya Ràdio (@CatalunyaRadio) April 19, 2023

de la ràdio catalana en el primerdel 2023.amplia més la distància ambi sumadiaris de mitjana. En comparativa, la pública de Catalunya ha acumulat una mitjana dede mitjana en els primers mesos d'aquest any. En tercer lloc se situa lade mitjana. La distància, però, és encara més severa entre els programes matinals de les dues ràdios principals de Catalunya.El món a RAC1 millora xifresi se situa en, presentador del programa, ha destacat aquest matí que l'emissora de Godó "segueix sent líder després de 14 anys" i ha celebrat la resposta dels oients. A més, ha agraït la feina de Jaume Peral , director de RAC1 que serà destituït a finals d'aquest mateix mes. Pel que fa al programa matinal de Catalunya Ràdio, presentat per, perd oients.El matí deuna xifra menor de la qual va aconseguir en l'anterior EGM, publicat el 2022. Ara bé, la tercera posició l'ocupa un altre programa de RAC1 que es trobava relativament a prop de l'espai dirigit per Rosel.s'enfila fins alsdiaris amb un dels millors registres del programa que presenta Toni Clapés.Hi haurà ampliació.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor