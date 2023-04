Sri Lanka paga part del seu deute amb la Xina amb 100.000 micos en perill d'extinció

, una espècie en perill d'extinció. Aquesta ha estat la moneda amb quèha fet front a part del deute amb la, a causa dels problemes de liquiditat de l'illa de l'oceà Índic. Concretament, hi ha enviat 100.000 micos, davant les crítiques dels animalistes, que alerten que no es pot garantir el seu benestar i que no acabin en laboratoris.El també conegut com a macaco d'Sri Lanka és un animal endèmic del país i està classificat com una espècie en perill d'extinció a la llista vermella de la. Si bé, els greus problemes que travessa la seva economia ha provocat la iniciativa, que va ser anunciada fa uns dies pel ministre d'agricultura singalès,, contràriament a la política nacional de no comerciar amb animals vius.Amaraweera va assegurar que els macacos aniran a parar ai que s'ha designat un comitè per estudiar la sol·licitud, arguments que, però, no convencen a les entitats conservacionistes. Tanmateix, els micosa Sri Lanka, ja que destrueixen les collites i assalten les aldees per buscar menjar. Fins i tot, de vegades ataquen persones.

