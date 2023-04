Laura Escanes esclata de ràbia contra «Sálvame» per emetre unes imatges íntimes d'ella

L'stories de la catalana Foto: Laura Escanes

Una vergonyosa situació televisiva ha fet esclatar la influencer catalana. La jove de 27 anys ha carregat amb duresa contra el programaper emetre en directe unes imatges íntimes d'ella onA més, els integrants de l'espai de premsa groga de Telecinco van començar a parlar sobre el seu cos i a jutjar-la., acompanyada de l'estilista Juan Avellaneda.Diversos fotògrafs, tots ells paparazzis, van captar diverses escenes de la catalana rodant l'espot publicitari.a i s'ajup per agafar-ho. Duia una falda i des de cert punt de vista,. Allà, un paparazzi va aprofitar per fer una foto. Aquestes imatges van arribar al programa de Telecinco, que les va emetre sense cap mena de mirament.El missatge d'Escanes, a través d'un stories del seu compte d'Instagram, és contundent.em sembla que hi hagi un fotògraf esperant que caigui o m'ajupi per fer una foto del meu cul i de les meves calces, i seguint com és de repugnant que, posteriorment, hi hagi uns homes decidint quin és el contingut que s'emetrà aquesta tarda i creguin que és bona idea publicar aquestes fotos", assenyalava la influencer.Feu fàstic. Després aneu de feministes. 2023 i que segueixin passant aquestes coses. És una mica al·lucinant", acabava, indignada. La catalana ja havia viscut alguna altra polèmica amb la premsa groga, especialment després de la seva relació privada amb

