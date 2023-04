Mor el conductor d'un camió en un accident de trànsit a la C-17

Elen un accident de trànsit a la C-17 a Parets del Vallès, a la comarca del Vallès Oriental, segons ha informat el Servei Català de Trànsit (SCT). Es tracta d'un home de 57 anys i veí de Montgat (Maresme), que per causes que encara s'estan investigant hauria bolcat el seu vehicle a la via, concretament al punt quilomètric 15,7.Els. Quatre patrulles de la policia, set dotacions dels Bombers de la Generalitat i quatre unitats dels Serveis d'Emergències Mèdiques (SEM) van intervenir en el succés. La carretera va haver-se de tallar en sentit Vic, tot i que es van fer desviaments per la C-35.

