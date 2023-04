Tres estudiants de publicitat aconsegueixen destapar la lona que tapava la catedral de Barcelona

Elsde publicitat de Brother Barcelona que van crear un codi QR per veure la catedral de Barcelona sense la lona que cobria part del templeAixí ho han explicat en un comunicat difós als mitjans de comunicació aquest dimarts: "Fins avui, els visitants que passejaven enfront de la catedral i volien fer una foto a la seva bella façana es trobaven una gran dificultat: un gran cartell anunciava una marca de telèfons mòbils".Sota la marca Adeuad, els alumnes van penjar pòsters pel nucli antic de la capital catalana amb el codi QR. Quan els usuaris l'escanejaven, els portava a unque permetia veure la façana del temple sense la gran lona publicitària que cobria la part superior. A més a més, el curiós del cas és que aquest filtre variava la llum segons l'hora del dia en què es fes, per la qual cosa la sensació de veure la catedral tal com és era encara més real.La publicitat a la façana de la catedral ocultava les bastides disposades per a la realització delsdel temple, gràcies al permís de l'Ajuntament i l'arquebisbat de Barcelona. Una mesura molt criticada per la ciutadania i que després de més d'un any de vigència, ja és història. Ara sí,

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor