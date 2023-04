Els patricis del Reial Club de Polo es barallen

En els seus 125 anys d'història, el Reial Club de Polo de Barcelona ha viscut poques sacsejades. Hi ha esports que semblen vinculats a una determinada visió de la societat i és que la vida s'ha de veure d'una altra manera dalt d'un cavall. El polo i l'hípica no són activitats a l'abast de tothom, i es pot ben dir que al Polo això es tasta. L'entitat aplega unsque es troben per practicar esports i socialitzar en un espai magnífic a la Diagonal. Però vivim en temps d'incertesa i ni tan sols l'agradable camp de polo de la casa pot escapar als sotracs. El proper gener el club celebrai s'ha iniciat una competició molt diferent a les que són quotidianes entre pistes i cavallerisses.va rebre la junta del Polo el febrer passat amb motiu dels seus 125 anys. Va ser fundat el 1897 i des que el rei Alfons XIII li va concedir el rang de "reial", el Polo ha cavalcat a l'escalf del poder. Però aquest aniversari pot ser també el de la fi de les unanimitats internes. L'empresariculmina en un any el seu segon mandat i no pot presentar-se a la reelecció. L'habitual al Polo, com a la majoria de les entitats de l', és que el successor sorgeixi d'un restringit procés de selecció dins del nucli dur o les famílies de sempre. Sense eleccions. Recentment, amb discreció, i segons ha pogut saber, Espinós va plantejar en junta qui seria l'aspirant oficial. Sembla que es va fer una votació indicativa i per sorpresa d'alguns es va visibilitzar la presència de dos aspirants.Tot indicava queseria qui recollís més suports. Socis del Polo el presenten com un producte típic de la casa, un fill de laque a la junta del club és el responsable de la secció de tennis. Aquest advocat és al capdavant de Iuris Talent, un despatx que és capdavanter en el fitxatge de talents en el món jurídic. Però en la votació indicativa va passar al davant el vicepresident primer, l'enginyer industrial, cofundador de l'agència de màrqueting digital Dinamarka.Posats en contacte amb l'entitat, cap dels dos aspirants ha volgut fer declaracions ja que encara falten molts mesos. Però sembla que els dos presidenciables sorgits de la junta no estan disposats, ara per ara, a fer-se a un costat. Això vol dir que l'actual directiva pot anar a les eleccions dividida. Es tracta d'una junta amb alguns noms de pes dins de l'upper Diagonal que caldrà veure cap a on decanten. Noms com el de l'advocat, un penalista reputat i omnipresent en moltes institucions del país, de la presidència de la Federació Catalana d'Hípica al consell d'administració del Teatre Nacional de Catalunya (és un gran aficionat al teatre).O com, de la nissaga dels Serra Santamans i exdirector general de l'asseguradora Asepeyo. I fora de la junta hi ha noms de pes com, expresident del Cercle del Liceu, o, dels Bonet de. Unes eleccions obligaran tots aquests cognoms il·lustres a apostar per un dels cavalls en pugna. Precisament allò que a aquestes personalitats no els agrada de fer.Encara falten nou mesos per a les eleccions. Des del Club de Polo han assenyalat a Nació que l'entitat no es vol pronunciar sobre el procés electoral perquè encara és aviat. Però el cert és que ja hi ha molts moviments entre els socis. Un altre soci rellevant que ha iniciat els contactes per intentar constituir una altra candidatura és, reconegut advocat mercantilista. I si finalment hi ha eleccions, caldrà seguir el que pugui fer l'arquitecta, referent d'un sector crític al Polo i que va ser candidata en unes eleccions anteriors.També hi ha grups de socis que s'estan mobilitzant de cara a la propera, que té lloc el 27 d'abril proper. Darrerament s'han produït algunes queixes sobre les despeses de les obres de construcció d'una nova zona de fitness i piscina coberta o sobre el cost del menú del restaurant, que és de 27 euros. Pel que es veu, els rics també es queixen.Que la "tranquil·litat" s'hagi acabat també en moltes institucions del patriciat local, on quasi mai passa res, indica moviments de fons en la societat. Després d'haver vist les primeres eleccions disputades al, l'any passat, i d'una pugna interna al, ara li toca el torn al Polo. El que tot sembla indicar és que hi haurà més moviments al club hípic i encara ningú sap qui acabarà cavalcant el cavall guanyador.

