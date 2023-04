Vicenç Navarro va assetjar i abusar del seu poder a la Pompeu durant 25 anys

Ansietat, estrès, depressió pels seus atacs

Nova recerca per esclarir els fets i reparar el mal

El prestigiós catedràtic de ciències polítiques i socials de la(UPF),amb persones de rangs inferiors durant els 25 anys que va treballar al centre educatiu. Així ho han revelat una quarantena de testimonis a l'Ara i a eldiario.es. "Vaig arribar a saltar per la finestra perquè no em trobés", detalla una professora associada a la Pompeu. El seu és un patró deque no es va resoldre fins al 2021, any en què la Barcelona School of Management (BSM) -centre adscrit a la UPF en què també va treballar- li va obrir un expedient arran d'una denúncia i la seva relació laboral amb la universitat va acabar amb la sevaTot això és el que han denunciat desenes de persones que van ser al seu costat professionalment. Són secretàries, investigadores i professors de la Pompeu i del Màster en Polítiques Públiques i Socials de la BSM que ell dirigia. El que expliquen concorda amb el resultat de l'expedient del centre, que va constatar “fefaentment” l'assetjament laboral i l'abús de poder que es denunciava.Alguns dels testimonis han afirmat haver patit atacs d'ansietat en públic resultat de les accions del conegut economista. Altres també han tingut depressió, s'han hagut de demanar baixes per estrès i han patit problemes de salut derivats.. Tres d'elles ho van fer verbalment i una per carta, però cap va tenir conseqüències. El centre adscrit a la Pompeu assegura que el va citar i li va explicar les acusacions, però ell ho nega. "Potser he comès errors, però no he abusat sistemàticament del meu personal", ha argumentat Navarro sobre la causa.En el moment en què l'economista va ser apartat del seu càrrec tenia 83 anys. Des del 1996 exercia de professor. Primer, a la UPF. Després, al centre adscrit. A més a més, Navarro va treballar més de 45 anys a lade Baltimore (Estats Units). I a la seva àmplia trajectòria acadèmica se li ha d'afegir la seva faceta pública com a articulista i. En els últims 10 anys, la figura del conegut economista s'ha vinculat a Podem i als comuns.Navarro, que té en l'actualitat,ha emmarcat les acusacions en una. De fet, ha assegurat que ell primer es va jubilar i després va saber que algú l'havia denunciat. Ara, la rectora de la UPF,, ha demanat obrir una nova investigació d'ofici per "aclarir l'abast de les informacions sobre els casos que se li atribueixin" i, en la mesura del possible, "reparar el mal causat".

