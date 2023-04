Demanen més plats dels que poden menjar i els hi arriba aquesta copiosa multa

@jadaay21 Cuando nos pasamos de comida en un bufet libre. Suerte que era libre …. ♬ sonido original - jadaay21

Si sou dels que us agraden els, sabreu que n'hi ha alguns quesi es demana més menjar del compte, tot i que després te l'emportis en una carmanyola. Doncs bé, el nou vídeo d'un(@jadaay21) ha encès la polèmica sobre aquest mateix assumpte entre els i les internautes: fan ben fet o mal fet els restaurants amb aquesta mesura?Els quatre amics d'aquest tiktoker han acabat demanant més coses de les que ha pogut menjar i reien esperant que els arribés el que esperaven que fos una copiosa multa. En la gravació podem veure els integrants del grup completament exhausts observant tots els aliments que han quedat a taula delsque havien ordenat fer.Abans que els portessin el compte , feien càlculs sobre què els podia costar: 200 euros? 180? Finalment, el preu ha estat deque, entre quatre, ronda els 45 euros per persona. Mentre alguns i algunes internautes reien en sintonia amb el grup, altres s'han expressat molt enfadats. No els ha semblat gens bé el que han vist al vídeo i han aplaudit que els hi hagin apujat el preu, tot i que han considerat que ha estat escàs.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor