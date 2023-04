El mapa de les parades a Barcelona per aquest Sant Jordi Foto: Núria Garrido

Eixample : es manté el perímetre entorn del Passeig de Gràcia, de la Gran Via a la Diagonal, amb diversos carrers transversals que connectaran el Passeig amb la Rambla Catalunya. A més, es consolida l'espai de la Plaça Universitat, obert per primer cop l'any passat, i es potencia el del Passeig de Sant Joan, dedicat al còmic, la novel·la gràfica, la literatura infantil i juvenil i el públic familiar.

: es manté el perímetre entorn del Passeig de Gràcia, de la Gran Via a la Diagonal, amb diversos carrers transversals que connectaran el Passeig amb la Rambla Catalunya. A més, es consolida l'espai de la Plaça Universitat, obert per primer cop l'any passat, i es potencia el del Passeig de Sant Joan, dedicat al còmic, la novel·la gràfica, la literatura infantil i juvenil i el públic familiar. Ciutat Vella : la gran novetat és la recuperació de les Rambles, lloc històric i de gran valor simbòlic, amb una zona professional que anirà de Canaletes fins a l'entrada de la Plaça Reial, la qual es manté i consolida com a espai professional conjuntament amb el del Passeig de Lluís Companys, que enllaça amb el Passeig de Sant Joan.

: la gran novetat és la recuperació de les Rambles, lloc històric i de gran valor simbòlic, amb una zona professional que anirà de Canaletes fins a l'entrada de la Plaça Reial, la qual es manté i consolida com a espai professional conjuntament amb el del Passeig de Lluís Companys, que enllaça amb el Passeig de Sant Joan. Gràcia : novetat en l'ocupació de la part baixa de Gran de Gràcia, més espaiosa per tal d'acollir les llibreries de la zona, a més del circuit de llibreries escampades pel districte i de la tradicional Plaça de Salmerón.

: novetat en l'ocupació de la part baixa de Gran de Gràcia, més espaiosa per tal d'acollir les llibreries de la zona, a més del circuit de llibreries escampades pel districte i de la tradicional Plaça de Salmerón. Les Corts : Diagonal (Pau Romeva / Joan Güell), en convivència amb la fira de districte.

: Diagonal (Pau Romeva / Joan Güell), en convivència amb la fira de districte. Poblenou : Rambla, en coordinació amb l'Eix comercial.

: Rambla, en coordinació amb l'Eix comercial. Sant Andreu : Plaça d'Orfila.

: Plaça d'Orfila. Sarrià: Plaça de Sarrià.

Com funcionarà la superilla literària?

S'apropaja escalfa motors. La capital catalana espera viure una diada degràcies al fet que el 23 d'abril cau enguany en diumenge i, per tant, l'ambient festiu ja es podrà veure des del divendres a la tarda quan la gent surti de treballar.Els llibreters ja han fet la seva selecció de recomanacions particular perquè els lectors quedin satisfets i ​elsauguren vendre fins asense apujar-los el preu. La part negativa de la diada és que la producció catalana de flors s'ha reduït fins a gairebé extingir-se: en els darrers vint anys ha baixat del 50% del mercat a només unBarcelona repeteix amb l'experiència de la, amb parades de llibres i roses, al centre de la ciutat. Però els altres barris també disposaran d'espais dedicats als llibreters, floristes i associacions que vulguin col·locar les seves parades per als veïns.La diada se celebrarà a l'eix, 140.000 metres quadrats dedicats exclusivament a la, però excloent-hi el carrer Consell de Cent, immers en obres per la superilla de l'Eixample. Enguany, a més, s'incorpora un tram de la Rambla -entre Canaletes i l'entrada a la plaça Reial-, que és històric per als llibreters, i la part de baix del carrer Gran de Gràcia.Segons va explicar el tinent d'alcaldia de Cultura de l'Ajuntament,, tornarà a ser unpensat per als, ja que es tallarà el trànsit en bona part dels carrers afectats. Així, el diumenge 23 d'abril, elsnomés podran circular pels carrersi també per

