El temps d'aquest dimecres: puja la temperatura i arriba l'estabilitat

Avui tindrem al sol com a protagonista. Només alguns núvols d'evolució al Pirineu que, com a molt, podrien deixar 4 gotes de forma local a l'extrem nord del sector. Temperatura amunt.



Per a més informació 👇https://t.co/dvBoqBQmJb — Meteocat (@meteocat) April 19, 2023

Calor a l'alça amb la mirada posada en Sant Jordi

Després que dimarts hagin caigut ruixats al Pirineu i a l'interior de les comarques de Girona, amb unasuau, però baixa, aquest dimecres els registres començaran a pujar i arribarà l'estabilitat. La previsió del Servei Meteorològic de Catalunya () és que la visibilitat sigui bona o excel·lent, si bé fins a primera hora del matí quedarà regular per alguna boirina a punts de les Terres de l'Ebre i alguna fondalada de la depressió Central.El cel, per tant, estarà serè o poc ennuvolat amb la circulació d'algunes bandes dealts i prims. A banda d'això, hi haurà el creixement d'alguns núvols d'evolució diürna a punts de muntanya, sobretot al Pirineu i Prepirineu. Independentment d'això, fins a primera hora del matí hi haurà núvols baixos a les Terres de l'Ebre.i feble al Pirineu oriental. Cota deal voltant dels 2.200 metres.Pel que fa al, serà fluix i de direcció variable fins a mig matí i de nou a la nit, amb terral matinal a trams de la costa. En la resta de la jornada s'imposarà el vent de component sud i est al litoral, i de sud a l'interior, fluix amb cops moderats en general, més reforçat a l'extrem nord-est durant la tarda.Segons el Meteocat, l'ambient càlid d'aquests dies s'estendrà fins dijous. A més a més, s'espera que divendres encara pugin una mica més les temperatures amb la mirada posada en

