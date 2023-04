Un club històric de bàsquet de Badalona alliçona el Madrid pel vídeo contra el Barça

Nosaltres també tenim una història amb el Real Madrid. https://t.co/TgdeUosbH0 pic.twitter.com/hlr5eWPB6m — El Círcol (@elcircol) April 18, 2023

El, històric equip de bàsquet de la ciutat de, ha respost el vídeo delcontra elrecordant un episodi de tracte de favor cap al club blanc durant lade l'any 1983. "Nosaltres també tenim una història amb el Reial Madrid", diu el club badaloní, que recorda els fets amb un altre vídeo.Tot bé per una competició ja desapareguda, la, per la qual es classificaven els finalistes de la Copa del Rei. El Círcol va perdre la primera semifinal contra l', un club de recent aparició; mentre que el Madrid no va jugar l'altra semifinal contra el Barça per un assumpte de. Els dos clubs van disputar la final, però l'Immobanco va desaparèixer com a club.Les coses semblaven senzilles: si l'equip guanyador es retira, qui havia de jugar la Recopa és el que havia perdut abans, el Círcol. Però elva proposar que el candidat a ocupar la plaça de l'Immobanco fos el Reial Madrid. Tot plegat va acabar amb un sorteig privat que, quina casualitat, va donar el club blanc com a guanyador i equip classificat per a la Recopa.El Círcol recorda els fets com un "molt dur" a les arques del club, i un dels motius pels quals no va poder formar part de la màxima categoria del bàsquet espanyol. El club badaloní també cita unes declaracions del seu president en aquella època,, que deia que a la federació espanyola de bàsquet portaven els "".

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor