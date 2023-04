La Lliga Endesa comparteix el vídeo del Madrid contra el Barça... i acaba demanant disculpes

La Liga Endesa, que es la Primera División de Baloncesto, retwitteó el video que publicó el Real Madrid.



Cosa VERGONZOSA, una liga que se jacta y que DEBERÍA de ser imparcial, no debería de tener este comportamiento, una prueba mas de que en España no existe la imparcialidad. pic.twitter.com/hv3Tam2RTA — HacheBe (@HacheBeFCB) April 17, 2023

Terratrèmol al món de l'esport. El compte oficial de Twitter de la-també coneguda com a ACB-, màxima competició de bàsquet a l'Estat, ha retuitat el vídeo delen què associa el Barça amb el. La peça audiovisual arriba després de la compareixença del president blaugrana,, en què va acusar l'equip blanc de ser "l'equip del règim" i a tots aquells que s'hagin pogut senti agreujats", ha defensat la lliga espanyola de bàsquet en un comunicat difós, també, en el seu compte de Twitter en què ha atribuït la repiulada a. L'entitat també ha descrit el vídeo del departament de comunicació del Reial Madrid com una "publicació que no té res a veure amb la nostra competició" i ha defensat que el RT va ser eliminat un minut després de fer-se.Usuaris i usuàries de la xarxa social del magnathan apuntat que aquesta no és la primera "cagada" del community manager de la lliga ACB que, a més a més, presideix l'exjugador blanc. Afins a l'equip de bàsquet blaugrana han fet notar que, altres cops, també ha compartit contingut partidista a favor del Madrid.

