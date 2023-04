El Parlament Europeu aprova que el sector marítim i l'aviació hagin de pagar per contaminar

Metsola parla de "revolució verda"

Elha aprovat aquest dimarts incloure elen els objectius dea la UE. La votació celebrada al ple d'Estrasburg dona continuïtat a l'acord que va assolir la cambra amb la Comissió i el Consell a finals de 2022, on els eurodiputats van defensar la necessitat d'implicar els diferents operadors per fomentar una mobilitat més neta. El text requerirà ara la ratificació del Consell de la UE perquè pugui ser publicat al Diari Oficial de la Unió Europea. Un cop publicat, entrarà en vigor al cap de vint dies.En el cas del sector, l'Eurocambra ha donat llum verda a la posada en marxa per primera vegada d'unon les empreses que vulguin contaminar hauran de pagar. Pel que fa a, el Parlament demanaa partir del 2026 i fomentar l'ús de combustibles sostenibles.Els acords aprovats aquest dimarts formen part del paquet "Fit for 55", el pla de la Unió Europea perde gasos contaminants l'anyen almenys unrespecte als nivells de 1990.A banda d'incloure el sector marítim i reformar el sistema d'emissions en l'aviació, la cambra també ha donat llum verda a l'a partir deli fins a l'any 2034. En paral·lel, els eurodiputats han donat suport la creació d'un nou règim de comerç de drets d'emissions independents dedicat alper al transport per carrereta i per laDesprés de la llum verda a les normes del paquet "Fit for 55", la presidenta de l'Eurocambra,, ha celebrat l'impuls que suposa a la "" a la UE. A més, ha destacat que amb les noves regles "davant els competidors externs". "Ens farà més eficients i independents en les fonts energètiques. Com més verds siguem, menys dependents serem de les energies fòssils de fora de la UE", ha afegit, tot remarcant que la transició verda és "".Metsola també ha defensat que la transició verda és una "" per al club comunitari perquè creai un. En aquest sentit, la presidenta de l'Eurocambra ha remarcat que els negociadors de la cambra han aconseguit un acord amb el Consell "ambiciós" i que controla el compliment dels objectius.

