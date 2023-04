El cas Borràs i el vot de Puig enfronten el Parlament als fantasmes del passat

Laura Borràs i Alba Vergés, en una imatge d'arxiu al Parlament. Foto: Europa Press

Com funcionarà el vot telemàtic de Lluís Puig?

En certa manera, les coordenades alno s'han mogut gaire en comparació amb la primavera de fa cinc anys, just després del, quan la cambra catalana mirava d'esquivar els efectes de la repressió contra els líders de l'1-O en plena vigència del 155. La intervenció de l'autonomia es va acabar el juny del 2018 amb la presa de possessió de, però els efectes de la judicialització, l'ombra deli les maniobres de la(JEC) han condicionat des d'aquell moment l'acció parlamentària. El cas de Laura Borràs -que pivota sobre una condemna per corrupció- i el vot delegat de Lluís Puig contenen tots els elements de les polèmiques dels últims anys, i han tornat a situar la cambra catalana davant dels fantasmes d'un passat que mai ha acabat de marxar del tot.Les dues qüestions, a banda, també contenen el pòsit de la mala relació entre, que tenen visions diferents sobre com afrontar-les. La més evident és la que afecta Borràs, presidenta suspesa del Parlament i líder del partit fundat per, que s'aferra al càrrec malgrat la condemna i malgrat les peticions de la resta de partits per tal que faci un pas al costat. La salutació freda entre ella i el president d'ERC,, en l'acte de suport als alcaldes nord-catalans que han impulsat l'ús del català als plens municipals , és el resum nítid de les discrepàncies entre les dues formacions. Borràs ha aprofitat la visita a Montpeller per tornar a carregar contra la mesa: "Ara vol fer veure que em respecta els drets, però ja me'ls va vulnerar". Des de Junts situen tota la responsabilitat en Alba Vergés , la dirigent d'ERC que, com a vicepresidenta primera del Parlament, ostenta les funcions de presidenta.Mentre la líder de Junts i Junqueras coincidien a Montpeller, la mesa del Parlament debatia la conveniència de presentar al·legacions davant la JEC per tal de defensar l'escó de Borràs. Només el PSC s'hi va oposar, de manera que els lletrats de la cambra tenen fins al diaper redactar el recurs. ERC i la CUP no comparteixen que la dirigent de Junts continuï en el càrrec, però mantenen que les al·legacions són pertinents per defensar ladel Parlament davant l'organisme electoral, que ja va deixar Torra isense escó. En el primer cas, qui presidia la cambra era; en el segon, la responsabilitat requeia sobre Borràs. En tots dos episodis, la secretaria general del Parlament va retirar la credencial.El reglament de la cambra estableix que només es pot perdre l'escó si hi ha sentència ferma, i el cert és que el Suprem encara no s'ha pronunciat sobre la condemna - quatre anys i mig de presó i tretze d'inhabilitació - que el(TSJC) va imposar a la presidenta de Junts. Un dels grans dubtes que persisteixen és què passarà quan la JEC actuï amb l'argument de la inelegibilitat sobrevinguda i quedi probablement vacant el lideratge de la cambra. Plantejarà Junts un relleu, a diferència del que ha fet fins ara? En cas de fer-ho, serà un perfil afí a Borràs o algú més de la corda de, secretari general? Hi haurà acord independentista? El PSC o els comuns s'aprofitaran d'un eventual xoc per ocupar una plaça preuada en la recta final cap a les municipals, si el calendari ho permet?Mentre es responen aquestes preguntes, el Parlament també dirimeix amb urgència què passa amb el vot de, diputat de Junts exiliat a, a qui el(TC) va prohibir participar en els plens. La solució que ha trobat la mesa -tirada endavant amb el vot contrari del PSC- es basa a ressuscitar el vot telemàtic vigent durant la pandèmia per tal que Puig pugui votar. La decisió ha convocat, també, els fantasmes del passat existents entre ERC i Junts, perquè el primer que ha feten conèixer la decisió ha estat assenyalar que ells ja defensaven aquesta via perdurant el gener del 2018.Hi ha cicatrius que no deixen de supurar, com demostren els retrets. "Celebrem que els grups parlamentaris rectifiquin", ha remarcat Batet. "És el que hauria de fer tothom, buscar vies de confrontar contra l'Estat en lloc de dividir l'independentisme", havia dit prèviament, portaveu parlamentària d'ERC. Fonts dels republicans consideren que el seu moviment sí que ha estat una "jugada mestra" amb resultats tangibles, al contrari dels "simbolismes" que atribueixen entorn de Borràs, figura que genera reticències dins i fora del seu partit.D'aquesta manera, aquest dimecres, quan comenci el ple, Puig podrà enviar el seu sentit de vot al Parlament. A través d'una, els treballadors de la cambrala seva identitat, seguint les passes del sistema que es fa servir a l'Eurocambra. En plens posteriors, es valorarà si seria pertinent recuperar l'aplicatiu que el Parlament va habilitar durant la pandèmia, i més endavant s'espera trobar una via definitiva recollida sota l'empara deldel Parlament. Si s'arriba a aquest punt, la mesa, reunida de nou, podrà aixecar l'acord que permet a hores d'ara la votació telemàtica. S'esperen totes les protestes possibles del constitucionalisme.Ara fa uns dies, tantcom lavan registrar unade la norma de la cambra per vetar els discursos d'odi de Vox i per ampliar les casuístiques en què es pot fer servir la delegació de vot o la via telemàtica. Volien tramitar-ho per lectura única, però des de Junts s'hi han oposat perquè, a parer seu, un reglament mai no s'ha votat per aquesta via perquè té "les seves conseqüències". Des d'ERC, en canvi, els acusen de bloquejar les seves iniciatives per salvaguardar els drets de l'exconseller del Govern de Carles Puigdemont. Els republicans, però, creuen que la reacció de Junts busca situaren unaper venjar-se de la suspensió de Borràs. Si bé aquest dimarts tanca amb dos punts d'acord entre Junts i ERC sobre el cas Borràs i Puig, els fantasmes del passat continuen enverinant cada passa que es dona en la relació entre els dos exsocis independentistes. Ja sigui cap endavant o cap enrere.

