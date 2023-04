Mor una exconcursant de «Mujeres y Hombres y Viceversa» als 30 anys

, expretendenta de Lucas Ablático al dating show de Telecincol'any 2015 ha mort aquest diumenge a Huelva. Rite, que també era influencer, va ser diagnosticada d'un càncer de pell el 2019 que va acabar sent metastàtic. Durant aquests quatre anys ha anat compartint els tractaments als quals se sotmetia a través del seu perfil d'Instagram.La seva família ha estat qui ha comunicat la seva mort amb un desolador escrit en què, a banda de demanar respecte en aquests "durs moments", també ha volgutque ha rebut la seva filla durant tot aquest temps. "És dur veure com facis el que facis la malaltia va prenent terreny i no es controla. Desespera i frustra, sobretot, veure patir a qui més estimes", va reconèixer Rite en un missatge a les xarxes socials. Ella mateixa explicava queL'any 2019 li van diagnosticar el càncer. Primer, li van extirpar el que semblava una piga de naixement. Després, van descobrir el que tenia ii explicar cada pas del seu procés de tractament a internet. L'últim post a Instagram de la influencer va ser el passat 5 d'abril. I és quenotablement: va saber, després de sotmetre's a un TAC, que el càncer havia fet metàstasi."Setmana moguda, el que anava a ser començar el tractament dimarts passat, va acabar sent un ingrés a l'hospital i el tractament va ser ajornat fins al divendres. Des de llavors, estic malalta. Vomito i tinc mal a tot el cos des d'ahir, no m'he pogut separar del vàter. M'he sentit fatal. Avui ja tinc una miqueta més de força. Ja no vomito i he començat a menjar. A poc a poc", va comentar.

