Bon dia, bon diumenge i bona diada de Sant Jordi!



Des de Nació us explicarem tot el que passi durant la jornada: des de com es viu el 23 d'abril a les ciutats i pobles de Catalunya, a qualsevol novetat dels autors i autores que signaran llibres per tot el territori. Posarem el focus també a Barcelona, amb aquesta gran superilla literària i totes aquelles persones que aterrin a la capital. Estarem pendents del temps i de quins són els més venuts enguany. Aquí ho podreu llegir tot!