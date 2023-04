Així és la campanya per potenciar l'ús del català en l'esport que ja suma mig milió d'atletes

Persones "clau" per enfortir el català

Una campanya que "no interessa" al Govern

Cultural i la Unió de Federacions Esportives de Catalunya () s’han unit pera federacions i clubs esportius de Catalunya a través de la campanya L’esport treu la llengua, que s’ha presentat aquest dimarts al Complex Esportiu Municipal La Mar Bella. “L’esport pot oferir a tots aquells infants, joves i nous parlants que troben dificultats per parlar el català un espai ideal per gaudir en català”, ha explicat el president d’Òmnium, Xavier Antich., representats per una seixantena d'entitats,, que pretén arribar als 750.000 esportistes federats de Catalunya.Antich ha defensat que cal enfortir el català arreu per: "L'esport, igual que la llengua, és sinònim d’interacció social, de promoció de valors positius, d’ambició, però també d’equip, de reducció del risc d'exclusió social", ha assegurat. El president d'Òmnium, que ha recordat que l'entitat que representa fa més de 60 anys que treballa per promocionar la llengua, ha afirmat que “no hi ha millor manera de compartir la llengua que fent equip a cada poble i cada ciutat”.Antich ha assenyalat que les persones "clau" per enfortir el català són els. Però també àmbits "estratègics" com ara l'esport, que pot oferir un espai "informal" on "perdre la por" i relacionar-se en català. "Ens sentim molt satisfets del compromís que assolim avui”, ha dit el líder d'Òmnium Cultural, que també ha fet una crida a tots els equips esportius catalans, des dels equips de base als professionals, a sumar-se a aquesta iniciativa per al català.ha explicat que l’entitat col·laborarà amb clubs, federacions i esportistes que s’adhereixin a la iniciativa aportant eines, recomanacions, plans pilot i "mans per enfortir junts el català a cada esport".El president de la Unió de Federacions Esportives de Catalunya, Gerard Esteva , ha indicat que aquesta unió el fa “immensament feliç” perquè converteix la federació en una eina “útil” per a la cultura, la llengua i el país. “Fa temps que des de la UFEC buscàvem desenvolupar una campanya d’aquestes característiques, de fet”, ha revelat Esteva. En aquest sentit, el president de la UFEC ha explicat que el primer president de la Unió de Federacions va serperquè defensava que “la millor manera d'entrar a qualsevol casa del país era a través de l'esport”. Esteva ha sentenciat que l'esport "pot saltar qualsevol barrera econòmica, social i cultural".Per la seva banda, la presidenta de la Federació Catalana de Korfball,, també ha participat en l’acte. Durant la seva intervenció, l’esportista ha demanat a les federacions catalanes que s’adhereixin a la campanya i així arribar al màxim nombre de persones possible. Menén ha destacat: “Amb orgull onegem la senyera i parlem la nostra llengua arreu del món”, ha afegit. La primera acció del projecte es durà a terme al partit del Futbol Club Barcelona contra l'Atlético de Madrid aquest diumenge 23 d’abril al Camp Nou.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor