El Parlament ressuscita el vot telemàtic de la pandèmia per permetre la participació de Lluís Puig

si res no canvia, podrà votar en el ple que comença aquest dimecres a les nou del matí. La incògnita ha tornat a sobrevolar elfins a última hora, després que elanul·lés la setmana passada la decisió de la majoria del Parlament per mantenir lade l'exconseller exiliat del Govern de Carles Puigdemont. Per abordar aquesta qüestió, s'ha convocat una reunió de la mesa extraordinària aquest dimarts a la tarda, on finalment s'ha decidit, segons ha pogut saber, que pugui votar de. És una fórmula que ha proposat, tot recuperant el mecanisme que es feia servir durant laper "situacions excepcionals", i així l'ha avalat la majoria independentista de la mesa, sense el suport del PSC.El vot de Puig és una batalla que han capitanejat els de. Els socialistes van ser els que van prendre la iniciativa portant aquesta qüestió al TC, i aquesta ja és la segona vegada que el tribunal anul·la acords de la mesa per preservar-lo. L'última decisió de la mesa es va prendre el cinc de juliol, quan la presidenta del Parlament,, encara no havia estat suspesa de les seves funcions. Es va acordar una fórmula, que s'ha utilitzat fins ara, en què el vot de Puig es compatibilitza verbalment , però no apareix al panell digital com la resta de vots, per tal de preservar els funcionaris de qualsevol possible delicte de desobediència. Aquesta fórmula, però, ha quedat sobrepassada per l'ordre del TC.Aquest matí, a primera hora, hi ha hagut una reunió entre ERC, Junts i CUP per abordar aquesta situació. S'han reunit al despatx de Vergés. Per part dels juntaires, hi han participat la portaveu parlamentària,, el portaveu del partit,, la secretària segona,, i el diputat. Per part de la CUP hi eren els diputats, mentre que d'ERC han acompanyat Vergés la portaveui el portaveu adjuntDesprés d'aquesta reunió s'ha produït la trobada ordinària de la mesa del Parlament i no s'ha abordat la delegació de vot sobre Lluís Puig, i és que ja hi havia altres temes d'alta notorietat per tractar, com la situació de la presidenta suspesa del Parlament després de la sentència condemnatòria pels contractes irregulars a la Institució de les Lletres Catalanes. L'acord de la majoria de la mesa -amb el vot en contra del PSC- ha estat encarregar als lletrats l'elaboració d'al·legacions contra l'ordre de la Junta Electoral Central (JEC) que demana retirar l'escó a Borràs. Finalment a la tarda, s'ha avalat la proposta d'ERC per Lluís Puig.

