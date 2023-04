Mor de càncer després d'anar una vintena de cops al metge i que li diguessin que era lumbàlgia

de pulmó amb metàstasi en diversos òrgans després dedurant tres mesos i que li diguessin que era. Ara, el Tribunal Superior de Xustiza ha determinat que el servei gallec de salut (Sergas) ha d'indemnitzar la família de la difunta ambper negligència mèdica 10.000 euros seran per al vidu, i 5.000 per a cadascun dels dos fills que tenien. Totes, xifres, a banda dels interessos, tal com ha donat a conèixer La Voz de Galicia. La dona, natural de Ponteareas (Pontevedra),l'any 2015. Sentia molt dolor, però no deixaven de dir-li que això eren problemes d'esquena i, però el dolor no cessava.El seu drama cada vegada anava a més: li van fer una radiografia de tòrax, però no van trobar cap lesió seria en el seu sistema ossi. Va anar al traumatòleg, li van diagnosticar discopatia i receptar nous medicaments, però el seu dolor semblava no tenir remei, així que no deixava d'anar a urgències. Finalment, va acabar morint a casa seva.El que a hores d'ara encara no queda clar és si la lumbàlgia va ser una conseqüència del tumor o no, ja que el càncer pot fer metàstasi en els ossos. Sigui com sigui, l'alt tribunal ha determinat que el servei gallec de salut no li va fer totes les proves que calia per arribar a tenir un diagnòstic correcte. De fet, fins i tot el seu perit està d'acord amb això. Malgrat tot, els resultats de l'autòpsia també revelen quei que tot i que s'hagués fet una detecció ràpida, això no hauria assegurat la seva supervivència.

