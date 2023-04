Joan Carles I, a Londres per veure el Chelsea-Reial Madrid

Qui és l'" equip del règim "? És la guerra que tenen organitzada eli el, amb declaracions i vídeos que han elevat la tensió fins a punts mai vistos en les últimes dècades. Però atant li fa i aquest dimecres preveu assistir aa veure el partit deentre eli l'equip blanc. L'emèrit ja ha triat quin és el seu equip.El monarca es troba ai aquest dimarts a la nit va ser enxampat pel Daily Mail a la sortida del club privat. Tal com hauria explicat el monarca al seu entorn i ha confirmat el palau de, aquest matí també tenia un esmorzar privat amb el rei britànicAquesta nit, doncs, rematarà el viatge a Londres veient el partit entre els anglesos i els madrilenys. El Madrid viatja amb un avantatge de dos gols a zero del partit d'anada ali es podria trobar contra elsi passa a semifinals, més tenint en compte que els detenen un avantatge de 3-0 contra eldeUn cop acabi el partit, el monarca té previst agafar un vol privat aquest dimecres al matí que el portarà cap a Tornarà, com ja va fer l'any passat, a participar en les regates de Sanxenxo . Llavors, va ser la primera visita a l'Estat des que a l'estiu del 2020 va fugir aescanyat per les causes judicials que l'investigaven.

