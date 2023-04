Condueix en sentit contrari, borratxo, amb carnet fals i trencant una condemna

Agents delsde la comissaria de Manresa i de l'Àrea Regional devan detenir el passat diumenge un home, de 47 anys, com a presumpte autor de dos delictes contra la, un delicte dei un delicte deAquest diumenge, pels volts de les set del matí, els Mossos van rebre l'avís que un cotxe circulava enper la carretera, al punt quilomètric 60, al terme municipal de. Ràpidament, es van desplaçar fins al lloc i van poder aturar el vehicle, amb dos ocupants, que circulava en cap aper la calçada del sentitEls agents van parlar amb el conductor i van detectar que mostrava signes evidents de trobar-se sota la influència de. Quan li van efectuar la prova d'alcoholèmia, va donar un resultat positiu d'1,30 mg d'alcohol en litre d'aire expirat. D'altra banda, el conductor tenia unacap a la dona que l'acompanyava en el vehicle i, a més, també duia elDavant d'aquests fets, l'home va quedar detingut per conduir sota la influència de begudes alcohòliques, per conduir un vehicle de motor de manera temerària en sentit contrari, per un trencament de condemna en incomplir l'ordre de no apropament i per un delicte de falsedat documental en mostrar un permís de conduir fals. El detingut va passar dilluns a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia deque en va decretar la llibertat amb càrrecs.

